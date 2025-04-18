جابر الى واشنطن وينقل عن بري عزم المجلس النيابي الإسراع بإقرار قانوني إصلاح المصارف

Advertisement

نقل عن رئيس المجلس النيابي "عزم المجلس النيابي على الإسراع في القانونين المحالين حول إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها والسعي لاقرارهما من قبل قبل نهاية هذا الشهر". وقد أبلغ أنه سيدعو في خلال ايام الى عقد جلسات للهيئة لهذه الغاية، وان دعوة هيئة للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل تأتي مقدمة لدعوة العامة لذلك، وذلك بغية تسهيل مهمة الوفد اللبناني الى اجتماعات الربيع لصندوق والبنك الدولي في .وكان جابر تشاور مع قبيل مغادرته الى واشنطن حيث سيكون له الى جانب المشاركة في أعمال اجتماعات والبنك الدولي التي سيقدم خلالها الخطوات والإجراءات الاصلاحية والنقدية التي قام بها ، برنامج حافل باللقاءات على مدى الأسبوع المقبل، مع مسؤولين كبار في مصارف وصناديق دولية، ومع هيئات وتجمعات عاملة مع صندوق النقد واخرى من مسؤولين فاعلين، ومع تجمع من هيئات متحدرة من أصل لبناني ولقاء في في واشنطن.وأشار جابر الى ان " اللقاءات يتركز الى جانب مرحلة التحضير للتفاوض مع الصندوق والبنك الدولي، على البحث بكل ما يرتبط بالإصلاح النقدي ومحفظة القروض الميسرة وتنفيذها، والتواصل مع الجهات المانحة لدعم مشروع ".