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لبنان
جابر الى واشنطن وينقل عن بري عزم المجلس النيابي الإسراع بإقرار قانوني إصلاح المصارف
Lebanon 24
18-04-2025
|
09:07
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نقل
وزير المالية
ياسين جابر
عن رئيس المجلس النيابي
نبيه بري
"عزم المجلس النيابي على الإسراع في
مناقشة
القانونين المحالين حول إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها والسعي لاقرارهما من قبل
الهيئة العامة
قبل نهاية هذا الشهر". وقد أبلغ
بري
جابر
أنه سيدعو في خلال ايام الى عقد جلسات للهيئة لهذه الغاية، وان دعوة هيئة
مكتب المجلس
للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل تأتي مقدمة لدعوة
الهيئة
العامة لذلك، وذلك بغية تسهيل مهمة الوفد اللبناني الى اجتماعات الربيع لصندوق
النقد الدولي
والبنك الدولي في
واشنطن
.
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وكان جابر تشاور مع
الرئيس بري
قبيل مغادرته الى واشنطن حيث سيكون له الى جانب المشاركة في أعمال اجتماعات
الصندوق
والبنك الدولي التي سيقدم خلالها الخطوات والإجراءات الاصلاحية
المالية
والنقدية التي قام بها
لبنان
، برنامج حافل باللقاءات على مدى الأسبوع المقبل، مع مسؤولين كبار في مصارف وصناديق دولية، ومع هيئات وتجمعات عاملة مع صندوق النقد واخرى من مسؤولين فاعلين، ومع تجمع من هيئات متحدرة من أصل لبناني ولقاء
جامع
في
السفارة اللبنانية
في واشنطن.
وأشار جابر الى ان "
محور
اللقاءات يتركز الى جانب مرحلة التحضير للتفاوض مع الصندوق والبنك الدولي، على البحث بكل ما يرتبط بالإصلاح النقدي ومحفظة القروض الميسرة وتنفيذها، والتواصل مع الجهات المانحة لدعم مشروع
إعادة الإعمار
".
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