من المستهدف في الغارة الإسرائيلية على صيدا؟

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أعلن الجيش اليوم الجمعة، أنه "نفذ هجومًا دقيقًا استهدف فيه ، أحد عناصر ، في مدينة جنوبي ".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "المستهدف يُعدّ من الشخصيات المسؤولة عن نشر وتطوير أنظمة الاتصالات التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان، وفي على وجه الخصوص".