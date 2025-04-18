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لبنان

من المستهدف في الغارة الإسرائيلية على صيدا؟

Lebanon 24
18-04-2025 | 09:22
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه "نفذ هجومًا دقيقًا استهدف فيه محمد جعفر عبدالله، أحد عناصر حزب الله، في مدينة صيدا جنوبي لبنان".
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "المستهدف يُعدّ من الشخصيات المسؤولة عن نشر وتطوير أنظمة الاتصالات التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان، وفي منطقة جنوب الليطاني على وجه الخصوص".
 
 
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