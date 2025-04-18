وزير العمل من القاهرة: دعم منظمة العمل العربية مطلوب لتنفيذ خطة الإصلاح

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وصل وزير العمل ، إلى ، للمشاركة في فعاليات العربي، حيث كان في استقباله ل" "، الدكتور .وفي لقاء عُقد فور وصوله، أطلع الوزير حيدر الدكتور على المستجدات الأخيرة في ، مع على التحديات التي يواجهها قطاع العمل بفعل تداعيات العدوان الأخير. كما عرض تفاصيل خطة التي تتضمن: المكننة والتحول الرقمي، تنظيم العمالة ، تعزيز فرص العمل، برامج التدريب المهني المعجل.وطلب الوزير دعمًا من لتنفيذ هذه الخطة الطموحة، بهدف إعادة النهوض بسوق العمل اللبناني وتطويره.من جانبه، أشاد المطيري ب"لبنان ودوره في العمل العربي المشترك"، مؤكدًا استعداد المنظمة ل"دعم جهود ، لا سيما في مجالي المكننة والتدريب المهني". كما أصدر تعليماته الفورية لفريق العمل في المنظمة للتعاون مع الوزارة في هذا الإطار.وفي خطوة رمزية تُظهر تقدير المنظمة للبنان وشعبه، وضع المطيري مكتبه الخاص بتصرّف الوزير حيدر لإجراء لقاءاته مع نظرائه من الوزراء العرب المشاركين في .