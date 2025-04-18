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لبنان

وزير العمل من القاهرة: دعم منظمة العمل العربية مطلوب لتنفيذ خطة الإصلاح

Lebanon 24
18-04-2025 | 09:51
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وصل وزير العمل الدكتور محمد حيدر، إلى القاهرة، للمشاركة في فعاليات مؤتمر العمل العربي، حيث كان في استقباله المدير العام ل"منظمة العمل العربية"، الدكتور فايز علي المطيري.
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وفي لقاء عُقد فور وصوله، أطلع الوزير حيدر الدكتور المطيري على المستجدات الأخيرة في لبنان، مع التركيز على التحديات التي يواجهها قطاع العمل بفعل تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير. كما عرض تفاصيل خطة الوزارة التي تتضمن: المكننة والتحول الرقمي، تنظيم العمالة الأجنبية، تعزيز فرص العمل، برامج التدريب المهني المعجل.

وطلب الوزير دعمًا من المنظمة لتنفيذ هذه الخطة الطموحة، بهدف إعادة النهوض بسوق العمل اللبناني وتطويره.

من جانبه، أشاد المطيري ب"لبنان ودوره في العمل العربي المشترك"، مؤكدًا استعداد المنظمة ل"دعم جهود وزارة العمل، لا سيما في مجالي المكننة والتدريب المهني". كما أصدر تعليماته الفورية لفريق العمل في المنظمة للتعاون مع الوزارة في هذا الإطار.

وفي خطوة رمزية تُظهر تقدير المنظمة للبنان وشعبه، وضع المطيري مكتبه الخاص بتصرّف الوزير حيدر لإجراء لقاءاته مع نظرائه من الوزراء العرب المشاركين في المؤتمر.

                           
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