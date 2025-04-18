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لبنان

نقل طفل بشكلٍ عاجل إلى المستشفى... إليكم ما حصل مع إبن الـ11 عاماً

Lebanon 24
18-04-2025 | 10:24
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‎أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة ج.خ البالغ من العمر 11 عاماً بطلقٍ ناريّ في قدمه عن طريق الخطأ، أثناء لهو أحد الأطفال ببندقية صيد في الساحة العامة لبلدة الكنيسة – عكار.
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‎وقد تمّ نقل الطفل ج.خ على الفور إلى المستشفى.
 
 
 
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