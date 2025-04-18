نقل طفل بشكلٍ عاجل إلى المستشفى... إليكم ما حصل مع إبن الـ11 عاماً

‎أفادت مندوبة " " عن إصابة ج.خ البالغ من العمر 11 عاماً بطلقٍ ناريّ في قدمه عن طريق الخطأ، أثناء لهو أحد ببندقية صيد في الساحة العامة لبلدة الكنيسة – .

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‎وقد تمّ نقل الطفل ج.خ على الفور إلى المستشفى.