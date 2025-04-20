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لبنان

بعد جهود أمنية مكثفة.. تحرير سيدّتَين من قبضة مختطف

Lebanon 24
20-04-2025 | 11:52
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
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البلاغ التّالي:

 بتاريخ 18-04-2025، توافرت معلومات لفصيلة الجديدة في وحدة الدرك الاقليمي حول قيام المدعو:

ط. ف. (مواليد عام 1996، لبناني)
بخطف امرأتَين واحتجازهما، إحداهما من الجنسيّة اللّبنانيّة والأخرى مكتومة القيد، وذلك منذ تاريخ 16-04-2025 في محلّة نيو روضة.

على الفور، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت الفصيلة إلى تحديد مكان إقامة المشتبه به في محلّة سن الفيل، وتبّين أنّه من أصحاب السّوابق، ومطلوب للقضاء بموجب عدّة أحكام عدليّة، كما أنّه مسلّح بصورة دائمة.

بالتّاريخ ذاته، داهمت دوريّة معزّزة من مفرزة استقصاء جبل لبنان بمؤازرة دوريّة من فصيلة سنّ الفيل منزله، حيث جرى توقيفه، وضُبط بحوزته مسدّس حربي، كميّة من المخدّرات، لوحات سيّارات مزوّرة، بزّة عسكريّة، سكين وعصا.

كما أُلقي القبض على المدعوّة:

ج. ك. (مواليد عام 2002، لبنانيّة) التي كانت برفقته داخل المنزل، بجرم تعاطي مخدّرات.
وقد تمّ استحضار الموقوف (ط. ف.) من قبل قوّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان ودوريّة من فصيلة الجديدة وبمؤازرة دوريّة من شعبة المعلومات، إلى مكان احتجاز الامرأتَين، حيث جرى تحريرهما، ونقلهما إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللّازم.

وقد تبيّن أن المشتبه فيه أقدم على سكب مادّة البنزين على إحدى السّيدتَين ومحاولة إحراقها، إضافةً إلى ضرب الأخرى بواسطة عصا.

بالتّحقيق معه، اعترف بوجود علاقة سابقة تجمعه بِكلتَيهما، واعترف بما نُسِبَ إليه لجهة سكب مادّة البنزين على إحداهما ومحاولة إحراقها واعتدائه بالضرب على الأخرى بواسطة عصا. وأنّه أقدم على خطفهما واحتجازهما لإخفاء جريمته خشية افتضاح أمره وانكشاف واقعة الاعتداء.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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