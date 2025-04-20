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لبنان

الحجار معزيا بشهداء الجيش: حمى الله لبنان

Lebanon 24
20-04-2025 | 12:05
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كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على حساب الوزارة عبر منصة "أكس": رحم الله شهداء الجيش الذين سقطوا خلال قيامهم بواجب حماية الوطن وتثبيت الاستقرار فيه، وحمى الله لبنان.
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