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لبنان

البزري هنأ المطرانين حداد والعمار بعيد الفصح

Lebanon 24
20-04-2025 | 12:55
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زار النائب الدكتور عبد الرحمن البزري مطرانية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك، حيث قدّم التهاني لراعي الأبرشية المطران إيلي حداد، كما زار مطرانية صيدا ودير القمر للموارنة مهنئًا المطران مارون العمار بمناسبة عيد الفصح المجيد.
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