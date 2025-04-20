السنيورة: شهداء اليوم على طريق تحرير لبنان من الاحتلال واستعادة الدولة لسلطتها

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تقدم الرئيس بـ"التعزية "، باستشهاد ضابط وعسكريين في الجيش وإصابة عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع - .واعتبر الرئيس أن " انضموا، إلى قافلة ، وهم الذين سقطوا على طريق استعادة الدولة لسلطتها وتحرير لبنان من ، وهي المسيرة الزاخرة بالتضحيات الجسام، والتي ستستمر إلى لحظة على كامل أراضيها بقواها الذاتية".وختم: "نقف بحزن والم إلى جانب عائلات الشهداء، آملين شفاء المصابين في أسرع وقت".