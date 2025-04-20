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لبنان

كلاس عن شهداء الجيش: التضحية المكتوبة بالدم

Lebanon 24
20-04-2025 | 13:08
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كتب الوزير السابق الدكتور جورج كلّاس عبر منصة "اكس": "شهداء الجيش ثلاثةُ سيوفٍ تنغرسُ في غمدها. هو الشرفُ المرفوعُ شهادةً و التضحيةُ المكتوبةُ بالدَّم و الوفاءُ المُقدَّمُ قرباناً على مذبح الوطن".
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