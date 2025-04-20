كلاس عن شهداء الجيش: التضحية المكتوبة بالدم

Advertisement

كتب الوزير السابق الدكتور كلّاس عبر منصة "اكس": " الجيش ثلاثةُ سيوفٍ تنغرسُ في غمدها. هو الشرفُ المرفوعُ شهادةً و التضحيةُ المكتوبةُ بالدَّم و الوفاءُ المُقدَّمُ قرباناً على مذبح الوطن".