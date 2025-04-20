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لبنان

وزير الدفاع يتصل بقائد الجيش معزياً

Lebanon 24
20-04-2025 | 13:38
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أجرى وزير الدفاع اللواء ميشال منسى اتصالاً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل معزياً بشهداء الجيش الذين ارتقوا دفاعاً عن الوطن، مثمناً تضحياتهم وجهود رفاقهم في حماية لبنان وصون وحدته.
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