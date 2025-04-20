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لبنان

التقدمي معزيا الجيش: لضرورة وقف العدو لكل انتهاكاته وانسحابه من النقاط الخمس التي احتلّها

Lebanon 24
20-04-2025 | 13:49
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يتوجّه الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان "بتحية إكبارٍ إلى الجيش اللبناني الذي يواصل تقديم التضحيات في مهمّاته الكبيرة على مساحة الوطن"، ويتقدم "بالتعازي الحارة من الجيش وقيادته وأفراده باستشهاد الملازم الشهيد محمود أحمد زيتون، المعاون الأول الشهيد علي إبراهيم أحمد والرقيب الأول الشهيد جودات سليم نورا ومن عائلاتهم"، ويدعو "بالشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا نتيجة الانفجار الذي طال آلية للجيش اليوم".
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أضاف البيان: "إنّ الحزب التقدمي الإشتراكي إذ يجدّد وقوفه إلى جانب الجيش اللبناني، ويشيد بالجهود التي تبذلها المؤسّسة العسكرية في حفظ السلم الأهلي، وحماية لبنان وحرصه على أن تطبّق القرارات الدولية، وبخاصة منها القرار 1701، يدعو إلى التنبّه الدائم للعدو الإسرائيلي المستمر في اعتداءاته على لبنان، ويشدّد على ضرورة وقف العدو لكل انتهاكاته، وانسحابه من النقاط الخمس التي احتلّها خلال الحرب الأخيرة على لبنان".
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