التقدمي معزيا الجيش: لضرورة وقف العدو لكل انتهاكاته وانسحابه من النقاط الخمس التي احتلّها

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يتوجّه الإشتراكي في بيان "بتحية إكبارٍ إلى الذي يواصل تقديم التضحيات في مهمّاته على مساحة الوطن"، ويتقدم "بالتعازي من الجيش وقيادته وأفراده باستشهاد زيتون، المعاون الأول الشهيد علي والرقيب الأول الشهيد جودات ومن عائلاتهم"، ويدعو "بالشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا نتيجة الانفجار الذي طال آلية للجيش اليوم".أضاف البيان: "إنّ الحزب التقدمي الإشتراكي إذ يجدّد وقوفه إلى جانب الجيش اللبناني، ويشيد بالجهود التي تبذلها المؤسّسة في حفظ ، وحماية وحرصه على أن تطبّق ، وبخاصة منها القرار 1701، يدعو إلى التنبّه الدائم للعدو المستمر في اعتداءاته على لبنان، ويشدّد على ضرورة وقف العدو لكل انتهاكاته، وانسحابه من النقاط الخمس التي احتلّها خلال الحرب الأخيرة على لبنان".