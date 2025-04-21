في زغرتا.. إشكال تطور إلى إطلاق نار وسقوط جريح

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وقع إشكال فردي ليلا في منطقة - ، بين المدعو "إ.ف" من جهة وأحد الأشخاص من آل "ب." برفقة المدعو "ج.ح" من جهة أخرى، حيث تطور الإشكال إلى تدافع وتضارب بالأيدي، وفق ما أفادت مندوبة " ".وخلال الإشكال أقدم "إ.ف" على إطلاق النار من مسدسه مصيباً "ج.ح" بطلق ناري في قدمه أمام في مجدليا.وقد تولّى نقل الجريح إلى في حيث وُصفت حالته بالمستقرة.وعُلم أن مطلق النار سلّم نفسه لاحقاً إلى مخابرات الجيش.