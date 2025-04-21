موقفا قاسم وصفا يعيدان عقارب الساعة إلى ما قبل خطاب القسم

ما كان يوحي به كثرٌ من المقربين من " " من أنه لن يقف مكتوفًا تجاه أي محاولة لتجريده من سلاحه حتى ولو أدّى ذلك إلى الارتداد إلى الداخل أفصح عنه أمس الأول لـ "الحزب" الشيخ نعيم قاسم بكلام واضح لا لبس فيه ولا يحتاج إلى الكثير من الاجتهاد أو التأويل أو التفسير. وما قاله بالصوت والصورة جعل كثيرين ممن اعتقدوا أن الحرب قد إلى غير رجعة يضعون أيديهم على قلوبهم، خصوصًا أن في كلامه تهديدًا مباشرًا لجميع الذين يحاولون تجريد "الحزب" من سلاحه عندما قال "سنواجه من يعتدي على ومن يعمل على نزع سلاحها كما واجهنا ولن نسمح لأحد بنزع السلاح".

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فكلام الشيخ قاسم جاء بعد آخر لمسؤول "وحدة الارتباط والتنسيق" في "حزب الله" وفيق صفا، وفيهما ما يعزّز مخاوف الكثيرين من اللبنانيين، الذين يتوجسون من أي خطوة قد يقدم عليها "الحزب" في الداخل اللبناني كتعويض عمّا خسره في حربه مع إسرائيل. ويعتقد هؤلاء أن كلام كل من قاسم وصفا جاء كردّ على موقف لرئيس حزب " "الدكتور سمير جعجع، الذي نفى في آخر حديث متلفز له أن يكون في نية أحد القيام بأي حرب داخلية "لأنه غير قادر على ذلك".

وقد أعاد هذا الكلام غير المفاجئ لكثيرين إلى الأجواء التي سبقت حوادث 7 أيار من العام 2008، حين هدّد الأمين العام السابق لـ "الحزب" حسن نصرالله فـ "يلي عم يحكوا عن 7 أيار، يتذكروا شو عملوا بـ 5 أيار... نحن بدنا ما تنسوا 7 أيار، المطلوب ألا تنسوا 7 أيار كي لا يكررن أحد حماقة 5 أيار"، فـ "5 أيار كان يوم عار على جبين الحكومة، لأنها أرادت أن تفعل شيئًا عجزت عنه إسرائيل طوال 33 يومًا".

ما قاله الشيخ نعيم قاسم لم يقله أحد قبله بهذا الوضوح، وقد ساوى فيه "من يعمل على نزع المقاومة" بإسرائيل، "وسنواجهه كما واجهناها". وهذا ما يفسّر تخوف بعض اللبنانيين، الذين كانوا يلمحون إلى أن سلاح "الحزب"، الذي فشل من مواجهة إسرائيل، سيرتدّ إلى الداخل. لكن المفارقة أن لا أحد قد تحدث عن "نزع" سلاح "حزب الله"، أو "تجريده" منه. فما طرحه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أثر الزيارة التي قام بها للقصر ، يندرج في سياق ما قد سبق لقيادة "حزب الله" أن وافقت عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تحدّث عن حصرية السلاح في أيدي القوى الشرعية، وكذلك ما جاء في اتفاق الطائف، وفي القرار 1701 وما فيه ضمنًا من قرارات تدعو إلى هذه "الحصرية".

وفي العودة إلى تصريح كل من صفا وقاسم عن سلاح "حزب الله"، فشدد الأول على أن "كلمة نزع السلاح غير موجودة إلا على "السوشيل ميديا" وعند المحرضين. الحديث فقط عن الاستراتيجية الدفاعية بعد انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها. والاستراتيجية تبدأ بتسليح الجيش". إن "كل ما تسمعونه هوبرات". بنزع السلاح بالقوة: "لو كان من يطالب بنزع سلاح المقاومة بالقوة قادراً لفعل". أما الثاني فأعلن أنّ "الفرصة التي نمنحها للدبلوماسية ليست مفتوحة ولدينا خيارات ولا نخشى شيئاً وإن اردتم ان تجربوا استمروا وسترون في الوقت المناسب الذي نقرره"، متسائلاً: "من قال إننا سنصبر على إسرائيل لفترة أن تحقق فيها جزءاً ولو بسيطاً من أهدافها؟"، مضيفاً: "صابرون بحكمة لأننا نعرف أن هناك توازناً في الخسائر والأرباح لكننا لا نبني على ذلك، بل على والموقف مقاومة". وأوضح أنّ "هناك جهة واحدة وبعض الأصوات النشاز في يركزون على أن المشكلة الأساس سلاح المقاومة"، مشدداً على أنّ "المشكلة الأولى في لبنان ليست سلاح المقاومة، بل طرد الاحتلال ". وعلّق على المطالبات في لبنان، بالقول إنَّ "الدعوة لنزع سلاح المقاومة بالقوة هي للعدو الإسرائيلي وهذه فتنة بين المقاومة والجيش وهدفها أيضاً الامساك بالدولة". وأعلن "أننا لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله والمقاومة وهذه الفكرة عليكم إزالتها من القاموس. ننصح بألّا يلعب معنا أحد هذه اللعبة". وقال إنَّ "اتفاق وقف إطلاق النار هو حصراً في جنوب نهر الليطاني وهذا وارد فيه 5 فلنرى أولاً إسرائيل بالاتفاق ومن ثم نتحدث"، مضيفاً: "بعد قيام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها يبدأ لبنان بمناقشة البنود الأخرى في الـ 1701".

فهل يمكن اعتبار هذين التصريحين نسفًا مسبقًا للمحاولات التي كان رئيس الجمهورية مزمعًا القيام بها لجهة فتح قنوات حوار مع السياسية لـ "حزب الله" بالنسبة إلى الاستراتيجية الدفاعية بهدوء وروية ومن دون "شوشرة"، أم أن هذين التصريحين هما مجرد صدى لمفاوضات مسقط بين الأميركية وايران، أم هي ورقة من بين أوراق الضغط، التي لا تزال تحتفظ بها إلى "وقت الحشرة"، خصوصًا أن الأجواء التي نقلها الرئيس إلى كانت تشير إلى قبول ضمني لـ "حزب الله" على فتح قنوات الحوار المباشر حول هذه الاستراتيجية.