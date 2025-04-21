Advertisement

لبنان

غارات الجنوب.. رد على مفاوضات روما

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-04-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1349975-638808199462173006.jpg
Doc-P-1349975-638808199462173006.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت مصادر مطّلعة إلى أن الغارات الإسرائيلية التي وقعت أمس في الجنوب تأي ضمن اطار المشهد الاقليمي، وأن الملابسات التي رافقتها تُظهر اصرارا على اعطائها معنى سياسي.
Advertisement
المصادر نفسها أكدت أن العدو حاول تنفيذ عمليات تذكيرية، ما فتح الباب أمام تساؤلات عن سبب هذه الغارات في هذا التوقيت بالذات.
وأضافت المصادر أن العملية جاءت في توقيت بالغ الحساسية، بالتزامن مع إشارات دبلوماسية جديدة حول تقدم في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. وتعتقد أن التصعيد الأخير يدخل في سياق رسائل سياسية إسرائيلية هدفها التشويش على أي تفاهم إقليمي محتمل، خاصة في ظل قلق نتنياهو من خسارة ورقة "التهديد الإيراني" كورقة ضغط أساسية. ومع ذلك، تستبعد المصادر الذهاب إلى مواجهة كبرى، مؤكدة أن التصعيد مضبوط بسقف سياسي اميركي واضح.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الإيرانية: وزير الخارجية قدم تقريرا مفصلا للحكومة عن المفاوضات بين طهران وواشنطن في روما
lebanon 24
21/04/2025 14:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: بدء المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا بوساطة عُمانية في روما
lebanon 24
21/04/2025 14:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الوفد الإيراني لسفارة عُمان في روما مقر المفاوضات النووية مع أميركا
lebanon 24
21/04/2025 14:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: الجولة الثانية من المفاوضات الأميركية الإيرانية ستعقد بسفارة عُمان في روما
lebanon 24
21/04/2025 14:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:56 | 2025-04-21
07:03 | 2025-04-21
06:52 | 2025-04-21
06:38 | 2025-04-21
06:01 | 2025-04-21
06:00 | 2025-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24