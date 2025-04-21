تمديد المهلة وارد

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يقفل منتصف ليل الأربعاء المقبل باب الترشح للانتخابات البلدية والإختيارية في ، وفي هذا السياق لفت مصدر إداري الى أنه من الممكن أن تمدد عملية تقديم التراشيح حوالى 48 ساعة إضافية، أي حتى مساء الجمعة بدل الأربعاء، وذلك بسبب العطل الطويلة التي إمتدت من الجمعة العظيمة حتى صباح الثلاثاء، وأشار المصدر الى أن آخر يومين سوف يشهدان إزدحاما كبيرا في كل أقلام النفوس ودوائر كون هناك عدد كبير من اللوائح في المدن والبلدات في وخاصةً الجردية منها والبعيدة عن مراكز القرار لم تكتمل.المصدر أشار الى ان وزارة متنبهة لهذا الأمر وتسعى لكي يتسنى للجميع التقدم بالترشيح الى البلدية أو .