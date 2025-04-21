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لبنان

تمديد المهلة وارد

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-04-2025 | 01:45
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يقفل منتصف ليل الأربعاء المقبل باب الترشح للانتخابات البلدية والإختيارية في محافظة جبل لبنان، وفي هذا السياق لفت مصدر إداري الى أنه من الممكن أن تمدد وزارة الداخلية عملية تقديم التراشيح حوالى 48 ساعة إضافية، أي حتى مساء الجمعة بدل الأربعاء، وذلك بسبب العطل الطويلة التي إمتدت من الجمعة العظيمة حتى صباح الثلاثاء، وأشار المصدر الى أن آخر يومين سوف يشهدان إزدحاما كبيرا في كل أقلام النفوس ودوائر المالية كون هناك عدد كبير من اللوائح في المدن والبلدات في جبل لبنان وخاصةً الجردية منها والبعيدة عن مراكز القرار لم تكتمل. 
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المصدر أشار الى ان وزارة  الداخلية متنبهة لهذا الأمر وتسعى لكي يتسنى للجميع التقدم بالترشيح الى البلدية أو المخترة.
المصدر: لبنان 24
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