"اختاروا اللبناني".. وزارة الزراعة تطلق دعوة لدعم البطاطا المحلية

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بمناسبة انطلاق موسم الحصاد، دعت لدعم المنتج المحلي، خصوصاً البطاطا المزروعة في ، المعروفة بجودتها العالية وطعمها المميز.أشادت بجهود المزارعين الذين يستخدمون أساليب زراعية مستدامة تُحافظ على وتقدم منتجاً صحياً وآمناً للمستهلك اللبناني.وأكدت أن البطاطا العكارية تُشكّل دعامة أساسية في المحلية، ودعمها يساهم في تحريك الريفي وتعزيز صمود المزارعين بوجه التحديات الاقتصادية.وختمت بدعوة للمستهلكين: "اختاروا اللبناني.. وخلّي البطاطا تحكي عن الأرض!".