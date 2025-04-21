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لبنان

"اختاروا اللبناني".. وزارة الزراعة تطلق دعوة لدعم البطاطا المحلية

Lebanon 24
21-04-2025 | 01:58
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بمناسبة انطلاق موسم الحصاد، دعت وزارة الزراعة لدعم المنتج المحلي، خصوصاً البطاطا المزروعة في سهل عكار، المعروفة بجودتها العالية وطعمها المميز.
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الوزارة أشادت بجهود المزارعين الذين يستخدمون أساليب زراعية مستدامة تُحافظ على البيئة وتقدم منتجاً صحياً وآمناً للمستهلك اللبناني.

وأكدت أن البطاطا العكارية تُشكّل دعامة أساسية في الزراعة المحلية، ودعمها يساهم في تحريك الاقتصاد الريفي وتعزيز صمود المزارعين بوجه التحديات الاقتصادية.

وختمت بدعوة للمستهلكين: "اختاروا اللبناني.. وخلّي طعمة البطاطا تحكي عن الأرض!".
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