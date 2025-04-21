معركة أم تزكية في جبيل؟

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قال مصدر بالشؤون الاحصائية إن ما يتم العمل عليه في في مقابل اللائحة التي يدعمها النائب تحت شعار "جبيل " هو مجرد فرض لا أكثر، مشيرا الى ان " " لا يستطيع أن يشكل رافعة تنافس لائحة الذي إستطاع أن يجمع فيها معظم المكونات العائلية والسياسية في .المصدر أكد أن الهدف من تشكيل اللائحة الثانية هو فرض معركة وعدم بالفوز بالتزكية ، إلا أن مصدرا في ماكينة اللائحة للحواط يؤكد أن التنافس سيكون على أوجّه وليس معركة شكلية أبداً.