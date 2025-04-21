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لبنان

معركة أم تزكية في جبيل؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-04-2025 | 03:15
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قال مصدر متخصص بالشؤون الاحصائية إن ما يتم العمل عليه في جبيل في مقابل اللائحة التي يدعمها النائب زياد حواط تحت شعار "جبيل أحلى" هو مجرد فرض معركة لا أكثر، مشيرا الى ان "التيار الوطني الحر" لا يستطيع أن يشكل رافعة تنافس لائحة الحواط الذي إستطاع أن يجمع فيها معظم المكونات العائلية والسياسية في مدينة جبيل.
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المصدر أكد أن الهدف من تشكيل اللائحة الثانية هو فرض معركة وعدم السماح بالفوز بالتزكية ، إلا أن مصدرا في ماكينة اللائحة المنافسة للحواط يؤكد أن التنافس سيكون على أوجّه وليس معركة شكلية أبداً.
 
المصدر: لبنان 24
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