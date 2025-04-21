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لبنان

هكذا انفجرت ذخائر "آلية الجيش".. خبير يكشف

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-04-2025 | 02:45
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أثارت حادثة انفجار "ذخائر" داخل آلية للجيش في بلدة بريقع - جنوب لبنان، تساؤلات عن الأسباب التي أدّت إلى مأساة أسفرت عن استشهاد 3 عسكريين وإصابة آخرين بجروح.
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ما حصل كان مُفاجئاً، وقد تزامن مع عمليات إسرائيلية استهدفت سيارات مدنية، ما دفع في البداية للاعتقاد بأنّ ما حصل مع الجيش كان اعتداءً.
 
وفي حال كانت الذخائر هي المنفجرة فعلاً وبالتالي سقوط فرضية الاعتداء، فما الأسباب التي أدت إلى ذلك؟
 
يقول الخبير في علم الكيمياء الدكتور محمد الدقدوقي في حديثٍ عبر "لبنان24" إنّ هناك فرضيات عديدة تُطرح في سياق الحادثة، ويقول: "إن انفجار الذخائر بعد إخراجها من الأرض قد يحصل بسبب تحرك مواد متفجرة غير مستقرة في مكانها. الأمر هذا قد يحصل إن كانت الذخيرة قديمة العهد ولم يجر تفكيكها بشكل كامل، ما يعني أن الاحتكاكات الكثيرة قد تولد انفجارات".
 
وذكر الدقدوقي أنَّ هناك عوامل كيميائية أخرى قد تساهم في إنفجار الذخائر بعد انتشالها، منها حصول تبدلات كيميائية في المواد المنفجرة ما يجعلها قابلة للانفجار عند حصول أي احتكاك أو عند تبدل درجات الحرارة أو حتى عند حصول حركة زائدة تؤدي إلى اهتزازها".
 
وأوضح الدقدوقي أن التآكل الذي يصيب العبوة يمكن أن يساهم في جعل الصواعق أكثر حساسية، ما يعني انفجارها فوراً، مشيراً إلى أنه "في حال كانت العبوات متآكلة جداً، فإنها يمكن أن تتعرض للأوكسجين، ما يسهل تفاعل الإشتعال أكثر، وبالتالي حصول انفجار".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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