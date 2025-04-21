هكذا انفجرت ذخائر "آلية الجيش".. خبير يكشف

أثارت حادثة انفجار "ذخائر" داخل آلية للجيش في بلدة بريقع - ، تساؤلات عن الأسباب التي أدّت إلى مأساة أسفرت عن استشهاد 3 عسكريين وإصابة آخرين بجروح.

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ما حصل كان مُفاجئاً، وقد تزامن مع عمليات إسرائيلية استهدفت سيارات مدنية، ما دفع في البداية للاعتقاد بأنّ ما حصل مع الجيش كان اعتداءً.

وفي حال كانت الذخائر هي المنفجرة فعلاً وبالتالي سقوط فرضية الاعتداء، فما الأسباب التي أدت إلى ذلك؟

يقول الخبير في علم الكيمياء الدكتور في حديثٍ عبر " " إنّ هناك فرضيات عديدة تُطرح في سياق الحادثة، ويقول: "إن انفجار الذخائر بعد إخراجها من الأرض قد يحصل بسبب تحرك مواد متفجرة غير مستقرة في مكانها. الأمر هذا قد يحصل إن كانت الذخيرة قديمة ولم يجر تفكيكها بشكل كامل، ما يعني أن الاحتكاكات الكثيرة قد تولد انفجارات".

وذكر الدقدوقي أنَّ هناك عوامل كيميائية أخرى قد تساهم في إنفجار الذخائر بعد انتشالها، منها حصول تبدلات كيميائية في المواد المنفجرة ما يجعلها قابلة للانفجار عند حصول أي احتكاك أو عند درجات الحرارة أو حتى عند حصول حركة زائدة تؤدي إلى اهتزازها".

وأوضح الدقدوقي أن التآكل الذي يصيب العبوة يمكن أن يساهم في جعل الصواعق أكثر حساسية، ما يعني انفجارها فوراً، مشيراً إلى أنه "في حال كانت العبوات متآكلة جداً، فإنها يمكن أن تتعرض للأوكسجين، ما يسهل تفاعل الإشتعال أكثر، وبالتالي حصول انفجار".