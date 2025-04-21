بعد "اغتيال".. هذا ما فعله الجيش

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كشفت مصادر فلسطينية لـ" " أنَّ الجيش والأجهزة الأمنية كثفت خلال الأسبوعين الماضيين، إجراءاتها وحملتها التي شملت توقيفات واستدعاءات وتحقيقات مع عدد من ، وذلك إثر حادثة اغتيال في حركة " " بغارة إسرائيلية طالت شقته في مدينة .وذكرت المصادر أنَّ الجيش كثف أيضاً إجراءاته على مداخل المخيمات، ونفذ قبل أيام قليلة، عمليات دهم داخل صيدا وتحديداً في نطاق مكان الاستهداف الذي طال ، فيما تم الحصول أيضاً على دراجة نارية عائدة لأحد الأشخاص الذين قضوا بالغارة.