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لبنان

بعد "اغتيال".. هذا ما فعله الجيش

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-04-2025 | 03:45
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كشفت مصادر فلسطينية لـ"لبنان24" أنَّ الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية كثفت خلال الأسبوعين الماضيين، إجراءاتها وحملتها التي شملت توقيفات واستدعاءات وتحقيقات مع عدد من الفلسطينيين، وذلك إثر حادثة اغتيال القيادي في حركة "حماس" حسن فرحات بغارة إسرائيلية طالت شقته في مدينة صيدا.
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وذكرت المصادر أنَّ الجيش كثف أيضاً إجراءاته على مداخل المخيمات، ونفذ قبل أيام قليلة، عمليات دهم داخل صيدا وتحديداً في نطاق مكان الاستهداف الذي طال فرحات، فيما تم الحصول أيضاً على دراجة نارية عائدة لأحد الأشخاص الذين قضوا بالغارة.
المصدر: لبنان 24
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