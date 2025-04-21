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لبنان

بالصورة.. عون يزور الراعي في مستشفى أوتيل ديو

Lebanon 24
21-04-2025 | 03:08
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زار رئيس الجمهورية جوزاف عون صباح اليوم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في مستشفى اوتيل ديو واطمأن إلى صحته بعد الجراحة التي اجريت له في وركه بعد تعثره وسقوطه ارضاً خلال قداس احد القيامة الذي أقيم امس في الصرح البطريركي في بكركي مما سبّب كسراً في الورك.
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واطلع الرئيس عون على الحالة الصحية للبطريرك بعد نجاح الجراحة التي اجريت له وتمنى له الشفاء العاجل.

وشكر البطريرك الراعي رئيس الجمهورية على زيارته.
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