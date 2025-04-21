بالصورة.. عون يزور الراعي في مستشفى أوتيل ديو

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زار رئيس الجمهورية البطريرك في مستشفى اوتيل ديو واطمأن إلى صحته بعد الجراحة التي اجريت له في وركه بعد تعثره وسقوطه ارضاً خلال احد الذي أقيم امس في الصرح البطريركي في مما سبّب كسراً في الورك.واطلع على الحالة الصحية للبطريرك بعد نجاح الجراحة التي اجريت له وتمنى له العاجل.وشكر رئيس الجمهورية على زيارته.