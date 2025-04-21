القصيفي نعى الشاعر الياس لحود: لبنان خسر قامة كبرى لن ينحسر ظلها

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نعت محرري عضو الشاعر والاديب والناقد والكاتب المولود العام 1942 في جديدة الجنوبية. والفقيد أسس العديد من المجلات الفكرية والادبية، وساهم في نهضة الصفحات الأدبية في كبريات الجرائد والمجلات والعربية، وكانت له فيها بصمات متألقة دلت على علو هامته وهمته في هذا المجال. وكان مطلا على الاداب العالمية وترجم أعمال كبرى من روائع الأدب العالمي والانساني. كان مجتهدا، مواظبا،ملتزما قضية الوطن والمواطن، متواضعا، ودودا. وله عشرات الملفات الشعرية والادبية، والترجمة. كتب الشعر العامي، وكان شغوفا بالمطالعة التي كانت مصدر رئيسيا لثقافته الواسعة.وقال نقيب محرري الصحافة اللبنانية القصيفي في نعيه: "غيٌب الموت الصحافي، الأديب، الشاعر، والمترجم الياس لحود،القامة الثقافية والفكرية والناقد والباحث،صاحب الحضور الصاخب والمدوي في المنتديات والبصمات الإبداعية في الأعمال المتنوعة التي أغنى بها المكتبة اللبنانية والعربية. لحود ابن مرجعيون الذي لون ريشته بنداوة مروجها وحقولها وعكسها في كتاباته، وغاص في أغوار النفس الانسانية مبرزا تجلياتها، مضيئا على تموجاتها. لحود الذي غاب في أسبوع آلالام بعدما عبر تضاريس جلجلته إلى الدموع لينسج رداء . كان ومن الوجوه البارزة في الصحافة الأدبية واغنى صفحات آلاداب،اامعرفة، الادبي الأقلام السفير الكفاح العربي،الشرق الاوسط،الرأي،القبس، السياسة،بنتاجه الثري،وكان رائدا في مجاله. بسيط، عفوي،متواضع. عرفناه في النقابة عضوا ناشطا، حاضرا في استحقاقاتها. إن الثقافة،الادب، الشعر،النقد، فقد برحيله واحدا من أبرز رجالاته، وهو يخسر قامة كبرى لن ينحسر ظلها لأن ما قدمته سيبقى عصيا على النسيان. خط سفر حياته بحروب الإبداع المذهب بانيق الكلم، وعميق الدلالات، وسيظل ذكره مؤبدا. كل العزاء لعائلته، وله الأبدية".