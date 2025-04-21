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لبنان

توقيف مطلوب في صبرا - الرحاب بالجرم المشهود.. هذا ما كان يفعله هناك بأحد المواطنين!

Lebanon 24
21-04-2025 | 03:42
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

 في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي كافّة، في مختلف المناطق اللّبنانية، لمكافحة الجرائم على اختلافها، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخص بأعمال سلب وسرقة وفرض إتاوة (خوّة) في عدد من المناطق ضمن محافظة جبل لبنان.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى:

م. م. (مواليد عام ١٩٩٦، سوري الجنسيّة)
وهو مطلوب بموجب مذكّرة قضائية بجرم محاولة قتل وإطلاق نار، كما تبيّن أنه من أصحاب السّوابق بجرائم: سرقة، سلب، مخدّرات…

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالتّنسيق مع القضاء.

بتاريخ 17-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود، أثناء شهره مسدّسًا حربيًّا بوجه أحد المواطنين والاعتداء عليه محاولًا سلبه في محلّة صبرا – الرِّحاب.

 تمّ ضبط المسدّس وعلبة بلاستيكيّة بداخلها كميّة من مادّة الكوكايين.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالعديد من عمليّات السّلب والسّرقة وفرض الخوّات في مناطق: عرمون، الضّاحية الجنوبيّة وصبرا. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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