فضل الله من عيترون: هناك أولويات قبل البحث في استراتيجية وطنية

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شدد عضو كتلة " للمقاومة" النائب على أن "هناك أولويات على ‏الحكومة أن تعالجها أولًا ثم تأتي الطروحات الأخرى المرتبطة بكيفية حماية السيادة الوطنية من خلال ‏استراتيجية وطنية".وقال خلال إحياء " " ذكرى شهيديه علي ومحمد ‏بيضون في وذكرى أربعين على تشييع ‏البلدة: "هذه الأولويات حددناها بأربعة وهي: ‏أولاً، أن تتوقف الاعتداءات على بلدنا، والتي شهدنا الكثير منها في الأيام الأخيرة. ‏ ثانياً، طرد من أرضنا من كل حبة تراب من أرضنا الجنوبية. ‏ ثالثاً، أن يُحرّر جميع أسرانا الذين خطفوا على أيدي العدو أو أَسروا في أرض المعركة. رابعاً، إعادة إعمار قرانا والبيوت التي هدّمها العدو . وعندما تنجز هذه الأمور يمكن أن نتحدث عن استراتيجية دفاعية من أجل حماية سيادة بلدنا".‏وختم: "في الوقت الذي يقوم العدو الإسرائيلي بالقتل والإغارة واستهداف بلدنا يأتي اليوم من ‏يقول للمقاومة تعالوا نبحث في إمكاناتكم وقوتكم وسلاحكم، ولكن حتى من دون أن يستنكر ما يرتكبه العدو، ‏وإن كُنّا لا نطلب من أحد أن يطلق الصواريخ ضد العدو أو مواجهته، لكن ألا يخجلوا من أنفسهم أولئك الذين ‏يستكثرون على دماء شعبنا أن يدينوا والمجرمين عندما يطالبون اليوم بسلاح ".