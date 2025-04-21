الصيف يُعلن بدايته مبكرًا.. غبار وحرارة ستتخطّى الـ33 درجة في هذا الموعد!

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طقس ربيعي مستقّر في والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على يستمرحتى يوم غد الثلاثاء حيث تتأثرالمنطقة تدريجيًا برياح خماسينية حارّة وجافة وناشطة محملّة بالغبار تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء (فوق ٣٣ درجة على الساحل)، على ان تبدأ بالإنحسار إعتبارًا من يوم الخميس حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية ويتحوّل الطقس إلى متقلّب.الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على و نسبة رطوبة مرتفعة وبقاء درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوقها على الجبال وفي الداخل ( بحدود ٧ درجات) ، مع رياح ناشطة خاصة شمال وجنوب البلاد.الثلاثاء: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية (بحدود ٥ درجات على الساحل وفوق الجبال و ٩ درجات في الداخل) كما تنخفض نسبة الرطوبة وتبقى الرياح ناشطة مع ظهور طبقات من في الاجواء.الأربعاء: غائم إجمالاً بسحب متوسطة و مرتفعة وسيطرة الأجواء السديمية مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ( فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال ١٠ درجات، ترتفع نسبة الرطوبة إعتبارًا الظهر حيث يتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات مع اشتداد في سرعة الرياح فتلامس ال ٩٠ كلم/س، كما يرتفع موج البحر.الخميس: غائم جزئيًا إلى غائم وضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الموسمية فتصبح الأجواء مهيأة لتساقط متفرقة موحلة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة (٧٠ كم/س).