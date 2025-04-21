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لبنان

أبي رميا نعى البابا فرنسيس

Lebanon 24
21-04-2025 | 04:32
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كتب النائب سيمون ابي رميا في منصة "إكس" ناعيًا البابا فرنسيس: " في زمن القيامة، عاد البابا فرنسيس إلى بيت الآب، شاهداً بالإيمان والرجاء على القيامة الحقيقية".
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