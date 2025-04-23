"التيار" ومعركة "الوجود" في الاستحقاق البلدي تفاديا لهزائم لاحقة

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على الرغم من انتكاسات تعرض لها،ما يزال " " يجد نفسه قادرا، وإن بشكل متواضع على إيصال رسالة أو تسجيل موقف من أي ملف مطروح. فهو اليوم ليس داخل السلطة التنفيذية، لكنه ما يزال محتفظا بعدد لا بأس به من النواب ، يعارض ويقدم اقتراحات ، لكن هذه المرة لن تسلط الأضواء عليه ولن يتكرر اسم ومرات.كل ذلك بفعل حسابات خاطئة يدفع ثمنها لوحده .لعل "التيار" سيراقب وسيقدم مقارباته، لكن المشكلة تكمن في كيفية استعادة وهجه السابق، حين كان يقول كلمته من دون تراجع وحين كان ينتفض ويفرض قراراته مدعوما من حليفه " ".اليوم " التيار" وضع حد لخسارات متتالية مني بها من انسحاب نواب وقيادات وحتى قسم من قاعدته ، إذ يشكل استحقاق الانتخابات البلدية والأختيارية فرصة للبقاء أو الصمود، لاسيما أنه في حال فشلت اللوائح المدعومة منه مباشرة أو تحت الطاولة فذاك سيضعه أمام خيار بدء زوال التيار الذي يعيش اليوم في حالة قريبة من الإقصاء، اختارها هو ولم يتم فرضها عليه.فماذا يعني الا يكون للتيار خارج المعادلات حتى وإن كان في صلب ؟ وماذا يعني أن تتضاعف هزائمه؟في تقدير مصادر سياسية مطلعة أن الحر يحاول في بعض والقرى خوض إثبات وجود بغض النظر عن أية تقديرات ثانية. وتشير المصادر عبر " ٢٤ "إلى أن بعض أقطاب التيار مقتنع بوجود محاولات لإستبعاده من السياسية على قاعدة أن تمثيله السياسي انخفض ولم يعد القوة الأكبر، الأمر الذي باتت تدركه غالبية القوى الحزبية والسياسية الأخرى، مؤكدة أن المحافظة على البعض من هذا هي معركة راهنة للتيار البرتقالي .وتفيد المصادر نفسها أن المسألة نسبية إذ أن البعض من المناطق سيجد نفسه وتحت عنوان " الوفاء" امام خيار الأقتراع لمرشحي التيار أو الشخصيات التي تدعمها، وفي المقلب الآخر هناك من يؤكد أن زمن هيمنة التيار على السلطات المحلية قد ولى.وتعتبر المصادر ان أية خسارة له قد تؤسس إلى مشهدية مقبلة مع ان مراقبين يقولون انه لا يمكن الركون إلى هذه .ماذا عن حجم التيار الحالي وهل يمده حلفاؤه السابقون بالعون؟ المسألة في هذا السياق غير واضحة بعدما قطع حبل التواصل الفعلي وفق المصادر نفسها التي ترى أن للثنائي الشيعي حساباته لإظهار استمرار حضوره مهما كلف الأمر في ظل الفكرة السائدة لدى قاعدته " أن حزب الله ما يزال قويا " ، ما يعطي الانطباع أن التيار قد يصارع بمفرده الا اذا منح جرعات دعم في بعض البلدات.سيحاول التيار بكل ما له أن بمقاعد، فالحصول على مقعدين أو أكثر أفضل من "الخروج من المولد بلا حمص" وفق المثل الشعبي المصري .