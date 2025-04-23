مفاجأة "الترشيحات".. ماذا حصل أمس؟

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فوجئ مراقبون ومتابعون للاستحقاق البلدي بضغط كبير على الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في القائمقاميات أمس الثلاثاء، حيث توافد عشرات المرشحين لتسجيل ترشيحاتهم الرسمية.وذكر عدد من وكلاء المرشحين أنَّ الضغط الذي شهدته القائمقاميات كبيرٌ جداً، فيما تبين أن هناك مرشحين بقوا قرابة الـ6 ساعات وأكثر لتقديم ترشيحاتهم.