بعد وصول الحرارة إلى 35 درجة.. أمطار غزيرة ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر

يتأثر برياح خماسينية حارة، جافة، وناشطة محملة بالغبار تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها اليوم الأربعاء (35 درجة على الساحل).

Advertisement

(تصوير: عياد)

وفي هذا الإطار، أشار الأب المتخصص بالأحوال الجوية إلى ان حركة ستشد خلال ساعات الظهيرة ولغاية غدا الخميس.



وسنشهد رياحا صحراوية مغبرة ما بين الساعة 11 ظهرا و2 ستكون بين 60 و90 كلم بالساعة ستطال المناطق الشمالية اعتبارا الظهر وتشتد قوتها خلال الساعات المقبلة خاصة على اللبناني والجبال الغربية والمناطق الجنوبية والبقاع والأوسط.



ولفت إلى ان الحرارة ستنخفض غدا الخميس بمعدل 7 درجات.



وأضاف انه من المحتمل ان تتساقط غزيرة وموحلة بين الجمعة مساء ويوم السبت.



