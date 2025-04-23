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لبنان

بعد وصول الحرارة إلى 35 درجة.. أمطار غزيرة ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر

Lebanon 24
23-04-2025 | 03:24
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يتأثر لبنان برياح خماسينية حارة، جافة، وناشطة محملة بالغبار تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها اليوم الأربعاء (35 درجة على الساحل).
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(تصوير: خالد عياد)
 
وفي هذا الإطار، أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية إلى ان حركة الغبار ستشد خلال ساعات الظهيرة ولغاية غدا الخميس.  

وسنشهد رياحا صحراوية مغبرة ما بين الساعة 11 ظهرا و2 ستكون بين 60 و90 كلم بالساعة ستطال المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر وتشتد قوتها خلال الساعات المقبلة خاصة على الساحل اللبناني والجبال الغربية والمناطق الجنوبية والبقاع الغربي والأوسط.

ولفت خنيصر إلى ان الحرارة ستنخفض غدا الخميس بمعدل 7 درجات.  

وأضاف انه من المحتمل ان تتساقط أمطار غزيرة وموحلة بين الجمعة مساء ويوم السبت. 

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