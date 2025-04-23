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لبنان

استعدوا.. هذه مفاجأة "طقس لبنان" اليوم وغداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-04-2025 | 10:30
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هواء شديد وغبار كثيف في الأجواء.. هذا ما يشهدهُ طقس لبنان، اليوم الأربعاء، بعدما شهد هبوب رياح قوية ستستمر لغاية يوم غد الخميس.
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كلام كثير أثير حول هذه العاصفة، بينما جرى ترويج لمعلومات تهويلية بشأنها.. فما قصتها؟ وماذا سيشهد طقس لبنان اليوم وغداً؟
 
يقولُ رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في مطار بيروت وسام أبو خشفة لـ"لبنان24" إن ما يشهده لبنان اليوم هو عاصفة غبار وليس عاصفة رملية كما قيل، مشيراً إلى أن ما يحصل هو نتيجة منخفض جوي يتمركز فوق القاهرة، وقد حمل الغبار من صحراء سيناء ومصر باتجاه لبنان وسوريا وفلسطين.
 
يلفت أبو خشفة إلى أنَّ هذه العاصفة ستساهم في ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى حد الـ35 درجة، موضحاً أن الغبار المتدفق في الأجواء يمكن أن يحجب الرؤية وضوء الشمس.
 
ويذكر أبو خشفة أنّ سرعة الرياح ستشتد خلال ساعات اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن أقصى سرعة ستصل إليها هي 80 كلم.
 
إلى متى ستستمرّ هذه العاصفة؟
 
يقولُ أبو خشفة إنَّ هذه العاصفة قد تستمرّ حتى يوم غدٍ الخميس وتحديداً إلى فترة الظهر، مشيراً إلى أنه من الممكن أن نشهد بعد ذلك انخفاضاً في درجات الحرارة مع هطول أمطار مُوحلة.
 
أبو خشفة قال أيضاً أنّ الأجواء ستستقر بعد يومي الجمعة والسبت، فيما ستعودُ الحرارة بعد ذلك إلى مُعدلاتها الطبيعية.
 
تجنبوا البحر
 
وكان رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت، محمد كنج، قال لـ"لبنان 24" إنَّ "لبنان يشهد حالياً تأثير رياح خماسينية، وهي ظاهرة طبيعية تحدث في هذه الفترة من السنة وتسبق موسم الصيف"، وأضاف: "هذه الرياح تحمل معها أجواء حارة وجافة، بالإضافة إلى غبار ورمال صحراوية. تأتي هذه الرياح من شمال أفريقيا، وتحديداً من مصر هذه المرة، وقد بدأت بالتأثير على لبنان".
 
وحذر كنج من التوجه إلى البحر رغم ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الرياح الساخنة قد تؤدي إلى حدوث تيارات مائية، مما يزيد من ارتفاع الموج.
 
كذلك، حذر من خطر اندلاع الحرائق بسبب الأجواء الجافة والرياح الساخنة، التي تعد من العوامل الرئيسية في إشعال الحرائق.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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