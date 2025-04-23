استعدوا.. هذه مفاجأة "طقس لبنان" اليوم وغداً

شديد وغبار كثيف في الأجواء.. هذا ما يشهدهُ طقس ، اليوم الأربعاء، بعدما شهد هبوب رياح قوية ستستمر لغاية يوم غد الخميس.

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كثير أثير حول هذه ، بينما جرى ترويج لمعلومات تهويلية بشأنها.. فما قصتها؟ وماذا سيشهد طقس لبنان اليوم وغداً؟

يقولُ رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في وسام أبو خشفة لـ" " إن ما يشهده لبنان اليوم هو غبار وليس عاصفة رملية كما قيل، مشيراً إلى أن ما يحصل هو نتيجة منخفض جوي يتمركز فوق ، وقد حمل من صحراء ومصر باتجاه لبنان وسوريا وفلسطين.

يلفت أبو خشفة إلى أنَّ هذه العاصفة ستساهم في ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى حد الـ35 درجة، موضحاً أن الغبار المتدفق في الأجواء يمكن أن يحجب الرؤية وضوء .

ويذكر أبو خشفة أنّ سرعة الرياح ستشتد خلال ساعات اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن أقصى سرعة ستصل إليها هي 80 كلم.

إلى متى ستستمرّ هذه العاصفة؟

يقولُ أبو خشفة إنَّ هذه العاصفة قد تستمرّ حتى يوم غدٍ الخميس وتحديداً إلى فترة الظهر، مشيراً إلى أنه من الممكن أن نشهد بعد ذلك انخفاضاً في درجات الحرارة مع هطول مُوحلة.

أبو خشفة قال أيضاً أنّ الأجواء ستستقر بعد يومي الجمعة والسبت، فيما ستعودُ الحرارة بعد ذلك إلى مُعدلاتها الطبيعية.

تجنبوا البحر

وكان رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار ، محمد كنج، قال لـ" " إنَّ "لبنان يشهد حالياً تأثير رياح خماسينية، وهي ظاهرة طبيعية تحدث في هذه الفترة من السنة وتسبق موسم الصيف"، وأضاف: "هذه الرياح تحمل معها أجواء حارة وجافة، بالإضافة إلى غبار ورمال صحراوية. تأتي هذه الرياح من ، وتحديداً هذه المرة، وقد بدأت بالتأثير على لبنان".

وحذر كنج من إلى البحر رغم ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الرياح الساخنة قد تؤدي إلى حدوث تيارات مائية، مما من ارتفاع الموج.

كذلك، حذر من خطر اندلاع الحرائق بسبب الأجواء الجافة والرياح الساخنة، التي تعد من العوامل الرئيسية في إشعال الحرائق.