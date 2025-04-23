23
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
18
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
استعدوا.. هذه مفاجأة "طقس لبنان" اليوم وغداً
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-04-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
هواء
شديد وغبار كثيف في الأجواء.. هذا ما يشهدهُ طقس
لبنان
، اليوم الأربعاء، بعدما شهد هبوب رياح قوية ستستمر لغاية يوم غد الخميس.
Advertisement
كلام
كثير أثير حول هذه
العاصفة
، بينما جرى ترويج لمعلومات تهويلية بشأنها.. فما قصتها؟ وماذا سيشهد طقس لبنان اليوم وغداً؟
يقولُ رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في
مطار بيروت
وسام أبو خشفة لـ
"
لبنان24
"
إن ما يشهده لبنان اليوم هو
عاصفة
غبار وليس عاصفة رملية كما قيل، مشيراً إلى أن ما يحصل هو نتيجة منخفض جوي يتمركز فوق
القاهرة
، وقد حمل
الغبار
من صحراء
سيناء
ومصر باتجاه لبنان وسوريا وفلسطين.
يلفت أبو خشفة إلى أنَّ هذه العاصفة ستساهم في ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى حد الـ35 درجة، موضحاً أن الغبار المتدفق في الأجواء يمكن أن يحجب الرؤية وضوء
الشمس
.
ويذكر أبو خشفة أنّ سرعة الرياح ستشتد خلال ساعات اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن أقصى سرعة ستصل إليها هي 80 كلم.
إلى متى ستستمرّ هذه العاصفة؟
يقولُ أبو خشفة إنَّ هذه العاصفة قد تستمرّ حتى يوم غدٍ الخميس وتحديداً إلى فترة الظهر، مشيراً إلى أنه من الممكن أن نشهد بعد ذلك انخفاضاً في درجات الحرارة مع هطول
أمطار
مُوحلة.
أبو خشفة قال أيضاً أنّ الأجواء ستستقر بعد يومي الجمعة والسبت، فيما ستعودُ الحرارة بعد ذلك إلى مُعدلاتها الطبيعية.
تجنبوا البحر
وكان رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار
بيروت
، محمد كنج، قال لـ"
لبنان 24
" إنَّ "لبنان يشهد حالياً تأثير رياح خماسينية، وهي ظاهرة طبيعية تحدث في هذه الفترة من السنة وتسبق موسم الصيف"، وأضاف: "هذه الرياح تحمل معها أجواء حارة وجافة، بالإضافة إلى غبار ورمال صحراوية. تأتي هذه الرياح من
شمال أفريقيا
، وتحديداً
من مصر
هذه المرة، وقد بدأت بالتأثير على لبنان".
وحذر كنج من
التوجه
إلى البحر رغم ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الرياح الساخنة قد تؤدي إلى حدوث تيارات مائية، مما
يزيد
من ارتفاع الموج.
كذلك، حذر من خطر اندلاع الحرائق بسبب الأجواء الجافة والرياح الساخنة، التي تعد من العوامل الرئيسية في إشعال الحرائق.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
طهران: مشاورات روسية صينية إيرانية في موسكو اليوم وغدا بشأن الملف النووي
Lebanon 24
طهران: مشاورات روسية صينية إيرانية في موسكو اليوم وغدا بشأن الملف النووي
23/04/2025 19:55:12
23/04/2025 19:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رؤية هلال شوال في تمير وغداً الأحد أول أيام عيد الفطر بالسعودية
Lebanon 24
رؤية هلال شوال في تمير وغداً الأحد أول أيام عيد الفطر بالسعودية
23/04/2025 19:55:12
23/04/2025 19:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "إنترنت لبنان"؟ إليكم ترتيب "سرعته" عربياً!
Lebanon 24
مفاجأة عن "إنترنت لبنان"؟ إليكم ترتيب "سرعته" عربياً!
23/04/2025 19:55:12
23/04/2025 19:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة "طقس الليلة" في لبنان.. إليكم ما سيجري
Lebanon 24
مفاجأة "طقس الليلة" في لبنان.. إليكم ما سيجري
23/04/2025 19:55:12
23/04/2025 19:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
اليوم.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة
Lebanon 24
اليوم.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة
12:42 | 2025-04-23
23/04/2025 12:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "مياه الجنوب" إلى المشتركين.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيان من "مياه الجنوب" إلى المشتركين.. ماذا فيه؟
12:38 | 2025-04-23
23/04/2025 12:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم كبير.. إسرائيل تُعلن حصيلة اغتيالاتها لعناصر "حزب الله"
Lebanon 24
رقم كبير.. إسرائيل تُعلن حصيلة اغتيالاتها لعناصر "حزب الله"
12:08 | 2025-04-23
23/04/2025 12:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى "الوحدة 3900".. يديرها "حزب الله" وإيران!
Lebanon 24
تعرفوا إلى "الوحدة 3900".. يديرها "حزب الله" وإيران!
12:00 | 2025-04-23
23/04/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يَسرق صناديق التبرّعات من داخل المساجد والجمعيّات.. وهذا ما حلّ به (صورة)
Lebanon 24
يَسرق صناديق التبرّعات من داخل المساجد والجمعيّات.. وهذا ما حلّ به (صورة)
11:48 | 2025-04-23
23/04/2025 11:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 خطوط جديدة.. التنقل من بيروت وإليها أصبح أسهل وأرخص!
Lebanon 24
3 خطوط جديدة.. التنقل من بيروت وإليها أصبح أسهل وأرخص!
09:30 | 2025-04-23
23/04/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقدمان خدمات ذات طابع غير قانوني.. توقيف سيدتين في هذه المنطقة
Lebanon 24
تقدمان خدمات ذات طابع غير قانوني.. توقيف سيدتين في هذه المنطقة
14:59 | 2025-04-22
22/04/2025 02:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت نسخة عنها.. ابنة هيفا وهبي تستمتع بوقتها على البحر بإطلالة صيفية (صورة)
Lebanon 24
أصبحت نسخة عنها.. ابنة هيفا وهبي تستمتع بوقتها على البحر بإطلالة صيفية (صورة)
00:35 | 2025-04-23
23/04/2025 12:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مرّة جديدة... قوى الأمن تختم منتجعاً سياحيّاً بالشمع الأحمر
Lebanon 24
مرّة جديدة... قوى الأمن تختم منتجعاً سياحيّاً بالشمع الأحمر
06:06 | 2025-04-23
23/04/2025 06:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وصول الحرارة إلى 35 درجة.. أمطار غزيرة ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
بعد وصول الحرارة إلى 35 درجة.. أمطار غزيرة ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
03:24 | 2025-04-23
23/04/2025 03:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
12:42 | 2025-04-23
اليوم.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة
12:38 | 2025-04-23
بيان من "مياه الجنوب" إلى المشتركين.. ماذا فيه؟
12:08 | 2025-04-23
رقم كبير.. إسرائيل تُعلن حصيلة اغتيالاتها لعناصر "حزب الله"
12:00 | 2025-04-23
تعرفوا إلى "الوحدة 3900".. يديرها "حزب الله" وإيران!
11:48 | 2025-04-23
يَسرق صناديق التبرّعات من داخل المساجد والجمعيّات.. وهذا ما حلّ به (صورة)
11:44 | 2025-04-23
اعتصام لنقابة مالكي العقارات المؤجرة.. ونداء إلى مجلس النواب
فيديو
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
09:23 | 2025-04-21
23/04/2025 19:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
Lebanon 24
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
01:00 | 2025-04-15
23/04/2025 19:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو)
Lebanon 24
نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو)
04:17 | 2025-04-14
23/04/2025 19:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24