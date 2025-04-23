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لبنان

عن تعديل دور المقاومة... هذا ما قاله إميل لحود

Lebanon 24
23-04-2025 | 03:36
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توجّه الرئيس السابق العماد اميل لحود "بالتعزية الى قيادة الجيش باستشهاد ثلاثة من أفراده، من بينهم ملازم أول في مطلع حياته العسكريّة، على أرض الجنوب الذي يشهد يوميّاً اغتيالات وقصفٍ وخروقات مستمرّة لاتفاق وقف إطلاق النار". 
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وقال لحود، في بيانٍ: "في قراءةٍ هادئة للأشهر الأربعة من هذا الاتفاق أنّ هذه الجبهة بقيت هادئة منذ العام ٢٠٠٦ نتيجة قوّة الردع التي فرضتها المقاومة، أمّا ما يجعل العدو يتمادى اليوم في اعتداءاته، بتأييدٍ من بعض مؤيّديه في الداخل اللبناني، فهو ما يعتبرونه فرصةً للقضاء على ما تبقّى من قوّة المقاومة وسلاحها والعودة في الزمن الى مرحلة تشبه العام ١٩٨٢ حين أعطى الرئيس الأميركي رونالد ريغان كلمته للدولة اللبنانيّة بأنّ إسرائيل لن تدخل الى لبنان، فاستفقنا على اجتياحٍ إسرائيلي بلغ بيروت".

وأضاف : "إذا طبّق الإسرائيلي قرار وقف إطلاق النار وانسحب من الأراضي التي احتلّها، وتسلّح الجيش بما يكفي كي يتمكّن من حماية الأراضي اللبنانيّة برّاً وجوّاً، فحينها يمكن النقاش بتعديل دور المقاومة، ولكن قبل الوصول الى هذا الواقع فإنّ أيّ نقاش يعني تسليم رقابنا لعدوّ اعتاد الغدر".

وختم: "سنبقى على موقفنا في دعم من يدافع عن أرضه وعرضه، وسنبقى مع الحقّ، من دون مواربة".
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