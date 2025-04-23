عن تعديل دور المقاومة... هذا ما قاله إميل لحود

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توجّه الرئيس السابق العماد اميل "بالتعزية الى باستشهاد ثلاثة من أفراده، من بينهم ملازم أول في مطلع حياته العسكريّة، على أرض الجنوب الذي يشهد يوميّاً اغتيالات وقصفٍ وخروقات مستمرّة لاتفاق وقف إطلاق النار".وقال لحود، في بيانٍ: "في قراءةٍ هادئة للأشهر الأربعة من هذا الاتفاق أنّ هذه بقيت هادئة منذ العام ٢٠٠٦ نتيجة قوّة الردع التي فرضتها ، أمّا ما يجعل العدو يتمادى اليوم في اعتداءاته، بتأييدٍ من بعض مؤيّديه في الداخل اللبناني، فهو ما يعتبرونه فرصةً للقضاء على ما تبقّى من قوّة المقاومة وسلاحها والعودة في الزمن الى مرحلة تشبه العام ١٩٨٢ حين أعطى الرئيس الأميركي كلمته للدولة اللبنانيّة بأنّ لن تدخل الى ، فاستفقنا على اجتياحٍ إسرائيلي بلغ ".وأضاف : "إذا طبّق قرار وقف إطلاق النار وانسحب من الأراضي التي احتلّها، وتسلّح الجيش بما يكفي كي يتمكّن من حماية الأراضي اللبنانيّة برّاً وجوّاً، فحينها يمكن بتعديل دور المقاومة، ولكن قبل الوصول الى هذا الواقع فإنّ أيّ نقاش يعني تسليم رقابنا لعدوّ اعتاد الغدر".وختم: "سنبقى على موقفنا في دعم من يدافع عن أرضه وعرضه، وسنبقى مع الحقّ، من دون مواربة".