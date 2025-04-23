خلال مهلة التّرشيحات.. تمديد دوام عمل مكاتب السّجل العدلي

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أنه بناءً على قرار معالي والبلديّات أحمد الحجّار، وبهدف إفساح المجال أمام جميع المرشّحين للانتخابات البلديّة والاختياريّة العامّة لاستكمال المستندات المطلوبة ضمن المهل القانونيّة، سيتم وبشكلٍ استثنائي، تمديد العمل في مكاتب السّجل العدلي حتى السّاعة 24,00 (منتصف الليل) الأخير المحدّد لقبول تصاريح التّرشيح في مختلف المحافظات، وذلك وفقًا للتّالي:يوم الأربعاء في 23-4-2025يوم الأربعاء في 30-4-2025يوم الأربعاء في 7-5-2025يوم الأربعاء في 14-5-2025