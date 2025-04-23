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لبنان

خلال مهلة التّرشيحات.. تمديد دوام عمل مكاتب السّجل العدلي

Lebanon 24
23-04-2025 | 03:52
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أنه بناءً على قرار معالي وزير الداخلية والبلديّات العميد أحمد الحجّار، وبهدف إفساح المجال أمام جميع المرشّحين للانتخابات البلديّة والاختياريّة العامّة لاستكمال المستندات المطلوبة ضمن المهل القانونيّة، سيتم وبشكلٍ استثنائي، تمديد العمل في مكاتب السّجل العدلي حتى السّاعة 24,00 (منتصف الليل) من اليوم الأخير المحدّد لقبول تصاريح التّرشيح في مختلف المحافظات، وذلك وفقًا للتّالي:
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يوم الأربعاء في 23-4-2025
يوم الأربعاء في 30-4-2025
يوم الأربعاء في 7-5-2025
يوم الأربعاء في 14-5-2025
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