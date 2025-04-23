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لبنان

لسكان محافظتيّ الجنوب والنبطية... إليكم ما أعلنه وزير الداخليّة بشأن الإنتخابات البلديّة

Lebanon 24
23-04-2025 | 05:19
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وقّع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قرارات دعوة الهيئات الإنتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، المختارين والمجالس الاختيارية، وتحديد أقلام الاقتراع في دوائر محافظتيّ لبنان الجنوبي والنبطية التي ستجري يوم السبت بتاريخ ٢٤ أيار ٢٠٢٥، عوضا عن يوم الأحد لمصادفته مع العطلة الرسمية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.
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