لسكان محافظتيّ الجنوب والنبطية... إليكم ما أعلنه وزير الداخليّة بشأن الإنتخابات البلديّة

وقّع والبلديات ، قرارات دعوة الإنتخابية لانتخاب أعضاء ، المختارين والمجالس الاختيارية، وتحديد أقلام الاقتراع في دوائر محافظتيّ الجنوبي والنبطية التي ستجري يوم السبت بتاريخ ٢٤ أيار ٢٠٢٥، عوضا عن لمصادفته مع العطلة الرسمية لمناسبة عيد والتحرير.

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