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لبنان

كان يتفقد منزله... هذا ما فعلته طائرة "درون" إسرائيليّة بأحد المواطنين في الجنوب

Lebanon 24
23-04-2025 | 05:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة مواطن جراء إلقاء "درون" اسرائيلية قنبلة مسمارية عليه، بينما كان يتفقد منزله القريب من جدار كفركلا.
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كما ألقت الطائرة الإسرائيليّة عينها قنابل مسمارية على محيط المدرسة.
 
 
 
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