كان يتفقد منزله... هذا ما فعلته طائرة "درون" إسرائيليّة بأحد المواطنين في الجنوب

أفادت مندوبة " " عن إصابة مواطن جراء إلقاء " " اسرائيلية قنبلة عليه، بينما كان يتفقد منزله القريب من جدار كفركلا.

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كما ألقت الطائرة الإسرائيليّة عينها قنابل مسمارية على محيط .