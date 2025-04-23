مرّة جديدة... قوى الأمن تختم منتجعاً سياحيّاً بالشمع الأحمر

أفادت مندوبة " "، أنّ القوى الأمنيّة قامت بختم منتجع سياحيّ بالشمع من جديد، في منطقة ، بعدما عمد أصحابه إلى فتح أبوابه أمام المواطنين.

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وتجدر الإشارة إلى أنّ المنتجع السياحيّ كان مُغلقاً بسبب إستخدامه لأغراض غير أخلاقيّة، وأراد أصحابه الإستفادة من الموسم السياحيّ مع اقتراب الصيف، لكن القوى الأمنيّة عملت على إخلائه من الزبائن، وختمته من جديد بالشمع الأحمر.