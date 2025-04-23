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لبنان

مرّة جديدة... قوى الأمن تختم منتجعاً سياحيّاً بالشمع الأحمر

Lebanon 24
23-04-2025 | 06:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوى الأمنيّة قامت بختم منتجع سياحيّ بالشمع الأحمر من جديد، في منطقة القلمون، بعدما عمد أصحابه إلى فتح أبوابه أمام المواطنين.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ المنتجع السياحيّ كان مُغلقاً بسبب إستخدامه لأغراض غير أخلاقيّة، وأراد أصحابه الإستفادة من الموسم السياحيّ مع اقتراب الصيف، لكن القوى الأمنيّة عملت على إخلائه من الزبائن، وختمته من جديد بالشمع الأحمر.
 
 
 
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