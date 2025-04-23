الوزير حيدر التقى النائب عزالدين ووفداً من السفارة الأثيوبية

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استقبل وزير العمل في مكتبه، عضو كتلة " للمقاومة" النائب وتم البحث في الاوضاع العامة.كما استقبل الوزير حيدر وفداُ من السفارة الأثيوبية في برئاسة GETACHEW UTA وتناول البحث سبل تطوير العلاقات، وتنظييم اليد العاملة الأثيوبية ضمن القوانين المرعية الاجراء. وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات في هذا السياق.والتقى وزير العمل وفداُ من برئاسة رئيس البلدية السيد معن الذي أطلعه على المشاريع التي تنفذها البلدية على المستوى الإنمائي، والأشغال التي تقوم بها لإزالة أثار العدوان الاسرائيلي في نطاق عملها.والتقى ايضاً مديرة المركز الكتورة إسحق.واستقبل وزير العمل AUST الدكتور صقر، في اطار تعزيز التعاون القائم بين والجامعة.