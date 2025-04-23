كركي إلتقي رئيس اللجان العمالية في السعودية وأكد تعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين

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تابع رئيس الجمعية للضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي لقاءاته على هامش مشاركته في مؤتمر العمل العربي (51 ) في القاهرة ، حيث عقد لقاء مع رئيس العمالية في المهندس ناصر الجريد، في حضور مدير العلاقات العامة في الجمعية محمد وأمين عام اللجنة خالد بن الخطاف ، تم خلال هذا الاجتماع على أهمية تعزيز العمل المشترك بين لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لما له من تأثير إيجابي على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين العرب .وأكد الدكتور كركي "أهمية العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين اللبناني والسعودي متمنياً عودة الأشقاء العرب، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى ربوع بلدهم الثاني ".كما تطرق المجتمعون ،إلى "تفعيل التعاون بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي واللجان العمالية في من خلال تنظيم الأنشطة المشتركة التي تهدف إلى تأمين الاجتماعية للعمال العرب وأفراد أسرهم خلال الحياة. وتم الاتفاق على تنفيذ نشاط مشترك في المملكة العربية – مدينة الرياض – خلال شهر 2025 حول " توسعة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم".من جهة أخرى عقد الدكتور كركي من الاجتماعات واللقاءات مع كل من ممثلي أطرف الإنتاج الثلاثة الجدد في المكتب التنفيذي المنتخبين من قبل مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة السيد عبد المنعم عوض عطا المنان (حكومات / السودان) السيد محمد دقيش (أصحاب أعمال / الجزائر) السيد عثمان الجلولي (عمال / تونس) وتمنى لهم التوفيق خلال فترة ولايتهم في المكتب التنفيذي للجمعية.كما التقى الدكتور كركي رئيس الاتحاد الدولي للمتقاعدين العرب السيد محمد جمعان الحضينه، وشدد في خلال هذا اللقاء على "أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين ولكبار السن في الدول العربية"، واعداً بطرح قضاياهم في الفعاليات والمنتديات للجمعية، كما تم الاتفاق على تنظيم أنشطة مشتركة بين الجمعية والاتحاد يتم خلالها أوضاع المتعاقدين العرب والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين الحماية الاجتماعية الشاملة لهم".