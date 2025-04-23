الرئيس عون إطلع من كرامي على أولويات وزارة التربية: لبنان بحاجة لمغتربيه

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات نيابية وتربوية واغترابية، وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما التي أوضحت انها اطلعت على ما تحقق في منذ توليها هذه الحقيبة، وما تم استكشافه خلال هذه المرحلة. وقالت: "وضعت فخامة رئيس الجمهورية في ألاولويات التي حددتها وهي الاهتمام بالفاقد التعليمي ونوعية التعليم، وفي ما يتعلق بالهيئة التعليمية ما قبل الجامعي والجامعي ومطالب افرادها وما هو مطلوب منهم لاسيما الجودة في الأداء". وأكدت "ضرورة الإصرار على وضع حجر الأساس للتطوير وليس فقط إدارة ازمة، والاساس هو الالتزام بالقانون والاليات التي تساهم في بناء مؤسسات الدولة والركيزة الأساسية لكل قرارات وزارة التربية".واستقبل الرئيس عون النائب ميشال المر الذي أوضح ان البحث مع رئيس الجمهورية تطرق الى الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، إضافة الى الاستحقاقات السياسية المرتقبة، ومنها الانتخابات البلدية والاختيارية التي تبدأ في جبل .واستقبل الرئيس عون مؤسس ورئيس شركة "Vitex Pharmaceuticals" الدكتور الياس شامي ووفد ضم عددا من المسؤولين في الشركة المسجلة في ولاية ساوث ويلز ضمن الكومنولث الاوسترالي، وضم الوفد الدكتور انيس شامي، البروفسور ايلي زوقي، جانيت زوقي بو شقرا، عدنان محمد صوان، مصطفى عبد العزيز سعادة، ربيع سليم الخطيب وميشال أبو سليمان.وقدم الوفد للرئيس عون التهاني لمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، ثم عرض اهداف الزيارة الى لبنان لتبادل الأفكار وتقديم الاقتراحات مع ممثلين عن حول افضل الممارسات التنظيمية وضمان الوصول الى ادوية ذات جودة عالية.وابدى الوفد الرغبة في "استكشاف فرص التعاون مع رجال الاعمال اللبنانيين بهدف دعم اللبناني وتأمين فرص عمل للشباب اللبناني".وأشار الدكتور انيس شامي الى ان جامعة البلمند ستكرم والده الدكتور ايلي شامي عبر اطلاق اسمه على مركز المحاكاة الطبية الجديد في حرم في الكورة تقديرا لمساهماته. وأوضح ان الشركة "تعمل على انشاء مجمع صناعي لانتاج الادوية في اوستراليا، ما يشكل خطوة استراتيجية لرفع Vitex الى قائمة افضل خمس شركات ادوية عالميا. وستوظف اكثر من الف موظف وهي مصممة على انتاج اكثر من 30 مليار جرعة دوائية توزع في أسواق آسيا والمحيط الهادىء وأميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط والخليج العربي".ووجه شامي للرئيس عون دعوة الى حضور افتتاح المجمع الجديد الذي سيحضره رئيس وزراء اوستراليا، معربا عن تعلقه بوطنه الام لبنان، مبديا رغبته في مشاركة نجاح شركته في العالم مع "شعب لبنان وقيادته، لأننا نؤمن بان نجاح أي فرد من أبناء الاغتراب اللبناني هو نجاح لنا جميعا".، جدد الرئيس عون افتخاره باللبنانيين المبدعين في كل العالم، معتبرا أنهم "ثروة لبنان الحقيقية"، ولفت الى ان اللبنانيين في اوستراليا تحديدا، "ساهموا بشكل جذري في تطوير العلاقات بين ، وهم منخرطون بشكل حيوي في بنية المجتمع الأوسترالي ومؤسساته وموضع تقدير كبير من هذا المجتمع ومسؤوليه"، وقال: "لبنان بحاجة اليكم، وكل مرة التقي بالمنتشرين اللبنانيين في العالم، ألمس مدى تعلقهم بجذورهم ورغبتهم القوية في مساعدة وطنهم الأم، ومن واجبات الدولة اليوم تأمين الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لتشجيعهم على الاستثمار في لبنان أو الاستقرار فيه".واستقبل الرئيس عون كارلا اده بعد صدور مرسوم تعيينها ممثلة شخصية لرئيس الجمهورية لدى الدولية الفرانكوفونية، وزودها بتوجيهاته وعرض معها ابرز المواضيع المشتركة بين لبنان والمنظمة الفرانكوفونية، متمنيا لها التوفيق في مسؤوليتها الجديدة.