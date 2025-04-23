بري استقبل دياب والمدعي العام التمييزي وأبرق الى الفاتيكان معزيا

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استقبل في مقر الرئاسة الثانية في رئيس الحكومة السابق ، حيث تم عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.واستقبل التمييزي القاضي .على صعيد آخر، أبرق بري الى أمين سر ، بوفاة قداسة .