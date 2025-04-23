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لبنان

بري استقبل دياب والمدعي العام التمييزي وأبرق الى الفاتيكان معزيا

Lebanon 24
23-04-2025 | 06:58
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة السابق حسان دياب، حيث تم عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.
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واستقبل بري المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار.


على صعيد آخر، أبرق بري الى أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، معزيا بوفاة قداسة البابا فرنسيس.
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