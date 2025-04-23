الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية رسالة ايجابية

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ترأس والبلديات ، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي ، بإلإضافة الى المحافظين، المديرين العامين في وعدد من الضباط وفريق عمل الوزارة.وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن" إجراء والاختيارية ليس مجرد انجاز استحقاق دستوري بقدر ما سيشكل رسالة ايجابية تعبّر عن اصرار التمسك بالديموقراطية وتجديد الثقة بالمؤسسات الرسمية، وسيكرس الإنطلاقة القوية لعهد رئيس الجمهورية وحكومة الرئيس الملتزمين احترام الاستحقاقات الدستورية".وشدد الوزير الحجار على "ضرورة تطبيق مبدأ الحياد التام فمن غير المسموح لأي موظف رسمي في الانتخابات، كما العمل على مكافحة الرشاوى والمال الانتخابي"، مؤكدا انه "على الأجهزة المعنية أخذ هذا الموضوع بكل جدية والتزام الشفافية المطلقة والنزاهة ".هذا وأوعز الوزير الحجار إلى المحافظين عقد اجتماعات لمجالس الأمن الفرعية، كل في محافظته عشية إجراء الانتخابات، لمتابعة التحضيرات والتنسيق بين الأجهزة المعنية.كما طلب من تشديد الإجراءات لمنع أي عمل قد يؤثر على العملية الإنتخابية.