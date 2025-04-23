"الخارجية" أدانت الهجوم الإرهابي في كشمير: لبنان متضامن مع الهند

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تتابع ببالغ القلق والأسى تطورات الهجوم الإرهابي الآثم الذي وقع في يوم 22 نيسان 2025، وأسفر عن مقتل ٢٧ مدنياً وإصابة آخرين.كما تدين بأشدِّ العبارات هذا العمل الإجرامي الذي استهدف الأبرياء، وتتقدّم من أسر الضحايا ومن الحكومة والشعب بأحرِّ التعازي وأصدق المواساة. كذلك تُجدّد الوزارة تضامن الكامل مع ووقوفه إلى جانبها في هذه الظروف الصعبة، وتؤكد مرة جديدة وقوف لبنان إلى جانب في جهوده الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويلهما.