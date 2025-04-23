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لبنان

"الخارجية" أدانت الهجوم الإرهابي في كشمير: لبنان متضامن مع الهند

Lebanon 24
23-04-2025 | 07:54
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تتابع وزارة الخارجية والمغتربين ببالغ القلق والأسى تطورات الهجوم الإرهابي الآثم الذي وقع في كشمير يوم 22 نيسان 2025، وأسفر عن مقتل ٢٧ مدنياً وإصابة آخرين.
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كما تدين الوزارة بأشدِّ العبارات هذا العمل الإجرامي الذي استهدف الأبرياء، وتتقدّم من أسر الضحايا ومن الحكومة الهندية والشعب الهندي الصديق بأحرِّ التعازي وأصدق المواساة. كذلك تُجدّد الوزارة تضامن لبنان الكامل مع الهند ووقوفه إلى جانبها في هذه الظروف الصعبة، وتؤكد مرة جديدة وقوف لبنان إلى جانب المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويلهما.
 
 
 
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