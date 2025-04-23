البستاني من واشنطن: التعاون مع صندوق النقد لإجراء اتفاق واجب وضرورة

Advertisement

صرّح ، ان " يجب ان يتقدّم في المحادثات مع صندوق النقد لأن الوقت بدأ ينفد، ولأن دولا أخرى سوف تحصل على حصّة لبنان"، مشيرا الى ان "الاتفاق في حال حصوله سوف يؤدي إلى النتائج التالية:1- تحويل موازنتنا من العجز إلى الفائض وخفض معدل الفقر.2- خلق شعور بالثقة في اقتصادنا من خلال العمل على انتظام العمل المصرفي بطريقة صحية.3- العمل على الاندماج في النظام التجاري العالمي والخروج من النقدي والعودة الى العمل بإقتصاد يحترم القواعد الدولية ويعزّز الشفافية لكي يتم الخروج من ".