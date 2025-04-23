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لبنان

وفد صندوق الزكاة إختتم "زيارة مثمرة" إلى دولة الكويت

Lebanon 24
23-04-2025 | 08:00
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عاد إلى بيروت وفد صندوق الزكاة في لبنان – دار الفتوى، بعد زيارة ميدانية مثمرة إلى دولة الكويت، جاءت بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان. 
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هدفت الزيارة، وفق بيان الصندوق، إلى "تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات مع عدد من الهيئات والمؤسسات والجمعيات الناشطة في مجالات العمل الخيري والإنساني والإغاثي، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في الميادين الإنسانية والاجتماعية".
 
ترأس الوفد رئيس مجلس الأمناء القنصل محمد إبراهيم الجوزو، وضم كلا من نائب الرئيس  الاستاذ سامر الصفح، المدير العام الشيخ زهير كبي، السيدة يسرى الصيداني بلعة، والسيد عبد اللطيف عيتاني والحاج عبد الغفور علم الدين.
 
وخلال الزيارة، التقى الوفد بالدكتور ماجد العازمي المدير العام لـ"بيت الزكاة" الكويتي، حيث تم البحث في سبل إطلاق مشاريع إنسانية وتنموية مشتركة تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والمعيشي للفئات الأكثر حاجة في لبنان. 
 
وقدم الوفد درعا تكريمية للدكتور العازمي، تقديرا للدور الريادي الذي يضطلع به "بيت الزكاة" في خدمة العمل الخيري.
 
كما زار الوفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي، حيث استقبله رئيس مجلس الإدارة السفير خالد المغامس. وتم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الإنسانية وتحديات الإغاثة، وبحث آليات التعاون بين المؤسسات ذات الصلة، إلى جانب تقديم درع تكريمية للسفير المغامس تقديرا لجهوده المتميزة.

وشملت الجولة زيارات إلى عدد من الجمعيات البارزة، من بينها جمعية النجاة الخيرية، حيث كان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارتها السيد فيصل الزامل. 
 
كما التقى الوفد عددا من رجال الأعمال والشخصيات الكويتية الداعمة لمسيرة العمل الخيري.
 
وفي مبادرة لافتة، أقام السفير اللبناني في الكويت أحمد عرفة مأدبة تكريمية على شرف الوفد، في حضور عدد من أركان الجالية اللبنانية. 
وقدم الوفد درعا تكريمية لسعادته تقديرا لجهوده الحثيثة ومساهماته المشكورة على مختلف الصعد.
 
في ختام الزيارة، عبر القنصل محمد الجوزو باسم الوفد عن عميق الامتنان لدولة الكويت، قيادة وشعبا ومؤسسات، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا "أهمية هذا التعاون الأخوي في توثيق جسور الخير والعطاء بين البلدين الشقيقين"، ومتمنيا "للكويت دوام التقدم والازدهار".
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