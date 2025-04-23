رجي: سياسة الحكومة ترتكز على فرض سيادتها وحصر السلاح بيدها

في كلمته في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية
في دورته ال163، المنعقد في القاهرة، أكد وزير الخارجية
يوسف رجي أن الحكومة اللبنانية
الجديدة تنتهج سياسةً واضحة ترتكز على فرض سيادة الدولة اللبنانية
على كامل أراضيها، حصر السلاح بيدها، إمتلاكها وحدها قرار السلم والحرب، الالتزام بالميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني والمناصفة الحقيقية بين مكونات المجتمع اللبناني والتي تعزّز الوحدة
الوطنية والمشاركة الفعالة.
كما تطرق إلى العدوان الإسرائيلي
المستمر على لبنان
، فشدّد على أن العالم شهد على التزام
لبنان الكامل ببنود اعلان وقف الاعمال العدائية إلا أنّ إسرائيل
تصرّ على تقويض هذا الاتفاق ومواصلة انتهاكاتها، وبشكل يومي، لسيادة لبنان وحرمة أراضيه.
كذلك أكد الالتزام بالحلول السلمية والدبلوماسية وبتطبيق القرار 1701، بكافة بنوده ومندرجاته، تنفيذاً كاملا وشاملاً، مشددا على أن المؤسسات الأمنيّة اللبنانيّة الشرعية، لا سيمّا الجيش اللبناني
، مصممة على تحقيق هذه المهام الوطنية. هذا ودعا رجي المجتمع الدولي
للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وإلزامها بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية، والعودة إلى اتفاقية
الهدنة الموقعة عام 1949. وجدد دعم لبنان الثابت
للشعب الفلسطيني، وقضيتّه العادلة في إقامة دولته المستقلّة، ورفض تهجيرهم وتوطينهم في بلد آخر. رجي عبّر عن رفض لبنان لأي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية
، وشدد على اعتماد سياسة الحياد الايجابي والاحترام المتبادل للسيادة والمصالح العربية
المشتركة، وعلى بناء الشراكات الاستراتيجية معها ومنع أي تآمر على أنظمتها وسيادتها. ولفت إلى استعداد الدولة اللبنانية الى التعاون مع الجمهورية العربية السورية
لإعادة النازحين وضبط الحدود ومعالجة كل الملفات الأخرى العالقة بين البلدين
وعلى رأسها ملف المفقودين.