رجي: سياسة الحكومة ترتكز على فرض سيادتها وحصر السلاح بيدها

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في كلمته في اجتماع وزراء خارجية في دورته ال163، المنعقد في القاهرة، أكد يوسف رجي أن الحكومة الجديدة تنتهج سياسةً واضحة ترتكز على فرض سيادة على كامل أراضيها، حصر السلاح بيدها، إمتلاكها وحدها قرار السلم والحرب، الالتزام بالميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني والمناصفة الحقيقية بين مكونات المجتمع اللبناني والتي تعزّز الوطنية والمشاركة الفعالة.كما تطرق إلى العدوان المستمر على ، فشدّد على أن العالم شهد على لبنان الكامل ببنود اعلان وقف الاعمال العدائية إلا أنّ تصرّ على تقويض هذا الاتفاق ومواصلة انتهاكاتها، وبشكل يومي، لسيادة لبنان وحرمة أراضيه.كذلك أكد الالتزام بالحلول السلمية والدبلوماسية وبتطبيق القرار 1701‏، بكافة بنوده ومندرجاته، تنفيذاً كاملا وشاملاً، مشددا على أن المؤسسات الأمنيّة اللبنانيّة الشرعية، لا سيمّا ، مصممة على تحقيق هذه المهام الوطنية. هذا ودعا رجي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وإلزامها بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية، والعودة إلى الهدنة الموقعة عام 1949. وجدد دعم لبنان للشعب الفلسطيني، وقضيتّه العادلة في إقامة دولته المستقلّة، ورفض تهجيرهم وتوطينهم في بلد آخر. رجي عبّر عن رفض لبنان لأي تدخل خارجي في شؤونه ، وشدد على اعتماد سياسة الحياد الايجابي والاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة، وعلى بناء الشراكات الاستراتيجية معها ومنع أي تآمر على أنظمتها وسيادتها. ولفت إلى استعداد الدولة اللبنانية الى التعاون مع الجمهورية العربية لإعادة النازحين وضبط الحدود ومعالجة كل الملفات الأخرى العالقة بين وعلى رأسها ملف المفقودين.