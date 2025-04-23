الخارجية دانت الهجوم "الإرهابي الآثم" في كشمير وجددت تضامن لبنان الكامل مع الهند

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تابعت " ببالغ القلق والأسى تطورات الهجوم الإرهابي الآثم الذي وقع في يوم 22 نيسان 2025، وأسفر عن مقتل ٢٧ مدنياً وإصابة آخرين".ودانت في بيان"بأشدِّ العبارات هذا العمل الإجرامي الذي استهدف الأبرياء، وتقدمت من أسر الضحايا ومن الحكومة والشعب بأحرِّ التعازي وأصدق المواساة". كذلك جددت "تضامن الكامل مع ووقوفه إلى جانبها في هذه الظروف الصعبة"، واكدت" مرة جديدة وقوف لبنان إلى جانب في جهوده الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويلهما".