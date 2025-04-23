وزير الدفاع أصدر قراراً باعتماد نماذج لتراخيص حمل الأسلحة

اصدر ميشال منسى قرارا قضى باعتماد نماذج جديدة لتراخيص حمل الاسلحة (ديبلوماسي - - خاص - لولبي) عن العام 2025، على أن تكون صالحة لغاية 31/12/2025، على ان يوقف العمل بتراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن العام 2024.

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