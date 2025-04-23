قائد الجيش عرض الاوضاع مع النائب الصمد وسبل دعم الجيش مع الممثلة المقيمة لـUNDP

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استقبل العماد في مكتبه في اليرزة رئيس والداخلية والبلديات النائب ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.كما استقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الإنمائي في Blerta Aliko (UNDP)، وتناول البحث سبُل دعم الجيش.