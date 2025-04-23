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لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع النائب الصمد وسبل دعم الجيش مع الممثلة المقيمة لـUNDP

Lebanon 24
23-04-2025 | 09:00
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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كما استقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان Blerta Aliko (UNDP)، وتناول البحث سبُل دعم الجيش.

 
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