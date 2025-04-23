Advertisement

لبنان

وزير الصحة استقبل مفتي بعلبك ونقيبتي المستلزمات الطبية والمهن البصرية

Lebanon 24
23-04-2025 | 10:31
A-
A+
Doc-P-1351003-638810270051005042.png
Doc-P-1351003-638810270051005042.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، وتناول البحث شؤونا تتصل بتعزيز الخدمات الصحية في المنطقة.
Advertisement

كما التقى الوزير ناصر الدين في مكتبه في وزارة الصحة العامة نقيبة المستلزمات الطبية سلمى عاصي مع أعضاء النقابةK وتركز البحث على تحسين جودة المستلزمات، ووضع تصور حول كيفية تطوير القطاع والتعاون المستمر لما فيه مصلحة المرضى والنظام الصحي.

ومن زوار وزير الصحة العامة نقيبة المهن البصرية جهاد أبي حيدر على رأس وفد من النقابة حيث تم التطرق إلى شؤون تتصل بتنظيم المهنة. 
مواضيع ذات صلة
الصحة الفلسطينية للعربية: نطالب بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة
lebanon 24
23/04/2025 19:59:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في صنعاء للتلفزيون العربي: نعاني من نقص المستلزمات الطبية جراء العدوان والحصار المستمر لكننا صامدون
lebanon 24
23/04/2025 19:59:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة للجزيرة مباشر: نناشد المنظمات الإنسانية التدخل لإنقاذ حياة المرضى بسبب العجز الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية
lebanon 24
23/04/2025 19:59:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة: نعمل على تطوير القوانين الخاصة بكافة الاختصاصات الطبية
lebanon 24
23/04/2025 19:59:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2025-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:24 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-04-23
12:38 | 2025-04-23
12:08 | 2025-04-23
12:00 | 2025-04-23
11:48 | 2025-04-23
11:44 | 2025-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24