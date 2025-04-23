وزير الصحة استقبل مفتي بعلبك ونقيبتي المستلزمات الطبية والمهن البصرية

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إستقبل العامة الدكتور ركان مفتي ، وتناول البحث شؤونا تتصل بتعزيز في المنطقة.كما التقى الوزير ناصر الدين في مكتبه في نقيبة المستلزمات الطبية مع أعضاء النقابةK وتركز البحث على تحسين جودة المستلزمات، ووضع تصور حول كيفية تطوير القطاع والتعاون المستمر لما فيه مصلحة والنظام الصحي.ومن زوار وزير الصحة العامة نقيبة المهن البصرية على رأس وفد من حيث تم التطرق إلى شؤون تتصل بتنظيم المهنة.