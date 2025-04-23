تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وتزوير

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي: "بتاريخ ١٨-٤-٢٠٢٥، أوقفت مفرزة الضّاحية الجنوبيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة المطلوب للقضاء بجرائم احتيال وتزوير ر. ق. (مواليد عام 1964، لبناني)، بحقّه مذكّرة توقيف غيابيّة بالجرم ذاته.لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تُعمّم صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى المذكورة الكائن في محلّة ــ ثكنة الشّهيد ، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".