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لبنان

تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وتزوير

Lebanon 24
23-04-2025 | 10:44
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "بتاريخ ١٨-٤-٢٠٢٥، أوقفت مفرزة الضّاحية الجنوبيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة المطلوب للقضاء بجرائم احتيال وتزوير ر. ق. (مواليد عام 1964، لبناني)، بحقّه مذكّرة توقيف غيابيّة بالجرم ذاته.
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لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الاوزاعي ــ ثكنة الشّهيد مصطفى علي حسن، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
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