تزدهر في العاصمة ومناطق في "سرقة رائجة" تنفّذها عصابات، تقتنص الوقت للسرقات، وتتناول قطعاً حساسة من السيارات المرغوبة والمطلوبة في الأسواق ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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