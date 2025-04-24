Advertisement

لبنان

سرقة رائجة

Lebanon 24
24-04-2025 | 17:24
A-
A+
Doc-P-1351604-638811378173691655.jpg
Doc-P-1351604-638811378173691655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تزدهر في العاصمة ومناطق في الجبل "سرقة رائجة" تنفّذها عصابات، تقتنص الوقت للسرقات، وتتناول قطعاً حساسة من السيارات المرغوبة والمطلوبة في الأسواق اللبنانية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اكتشفي أبرز صيحات المكياج الرائجة هذا الموسم
lebanon 24
25/04/2025 15:13:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تدرجات لا تزول موضتها.. إليكِ أكثر صيحات لون الشعر الرائجة لشتاء 2025
lebanon 24
25/04/2025 15:13:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة قتل في مصر ضحيتها مسنة اثناء عملية سرقة
lebanon 24
25/04/2025 15:13:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة ومطاردة في بيروت.. شاهدوا الفيديو
lebanon 24
25/04/2025 15:13:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-04-25
08:03 | 2025-04-25
08:01 | 2025-04-25
07:41 | 2025-04-25
07:38 | 2025-04-25
07:34 | 2025-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24