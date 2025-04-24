استدعاء السفير الإيراني ودعوته للتقيّد بالاصول الديبلوماسية

حضر السفير لدى مجتبى أماني إلى بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة. وفيما لم يلتق الوزير يوسف رجي استقبله السفير هاني الشميطلّي، الذي أبلغه "ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية بين الدول وعدم في شؤونها".

وأعلن أماني لاحقاً أنه "قام بزيارة إلى مقر وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية ، حيث قدم توضيحات للجانب اللبناني حول التغريدة التي نشرها مؤخرًا"، مبيناً أن "مضمونها جاء عامًّا وشاملًا ينطبق على جميع الدول من دون استثناء، بما فيها الجمهورية الإسلامية ". وأشار أماني إلى أن "هذه الزيارة أتت لتفادي أي التباس أو سوء فهم محتمل بين بشأن محتوى التغريدة".

مصادر مواكبة أشارت لـ «نداء الوطن» إلى أن الاستدعاء هذا هو من الخطوات النادرة التي تتخذها الحكومة اللبنانية تجاه ، الأمر الذي يفسر على أنها محاولة لإعادة التوازن في العلاقات الخارجية وتأكيد على استقرار القرار اللبناني».

وكتبت" الديار":في فصل جديد من «مهزلة» الدبلوماسية اللبنانية، حضر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة، حيث ابلغه الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها ، وفي مقدمها إتفاقية فيينا.

وكتب مجد بو مجاهد في" ": اتخذ اللبنانية يوسف رجي قراراً باستدعاء السفير الإيراني مجتبى أماني على خلفية انتقاده مشروع نزع السلاح، زاعماً أن ما يحصل "مؤامرة"، فإذا بالتدبير اللبناني الرسمي يشكل توجيهاً رصينا متلاقياً مع مبادئ الرئاسي والحكومة اللبنانية في سبيل حصر السلاح. لا أجواء في أروقة الخارجية اللبنانية تشي بأن الاستدعاء سيترك ارتدادات سياسية شديدة في الداخل اللبناني لأن المرحلة الحالية ليست كما سابقاتها. حدّدت وزارة الخارجية موعداً للسفير الأربعاء في 23 نيسان الجاري، لكنه اعتذر لأنه لم يكن يستطيع الحضور، وطلب تحديد موعد آخر. بقي التواصل قائماً إلى أن حضر إلى الخارجية في 24 نيسان، بناء على استدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة، والتقي الأمين العام السفير هاني الشميطلي الذي أبلغه ضرورة عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية.

بحسب معطيات "النهار"، تقرر الاستدعاء بعد مشاورات أجراها رجي مع المرجعيات اللبنانية . ووفق تأكيد أروقة الخارجية اللبنانية أن الأصول الديبلوماسية اتبعت في استدعاء السفير انطلاقاً من أهمية عدم تدخل أي دولة في الشؤون اللبنانية الخاصة، وهكذا طلب وزير الخارجية استدعاءه تنفيذاً للقانون والدستور اللبناني، من دون ترجيح أن يكون للخطوة تأثيرات لاحقة. استنتاجاً، لا توجس رسميا لبنانيا من أن يرتب استدعاء السفير الإيراني تبعات في الداخل، فيما بند نزع الميليشيات وحصر السلاح في يد يبقى بمثابة مسألة لبنانية بحتة.