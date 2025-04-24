Advertisement

لبنان

استدعاء السفير الإيراني ودعوته للتقيّد بالاصول الديبلوماسية

Lebanon 24
24-04-2025 | 22:56
A-
A+
Doc-P-1351629-638811575282563983.png
Doc-P-1351629-638811575282563983.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

حضر السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة. وفيما لم يلتق الوزير يوسف رجي استقبله الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، الذي أبلغه "ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية بين الدول وعدم التدخل في شؤونها".

 

وأعلن أماني لاحقاً أنه "قام بزيارة إلى مقر وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، حيث قدم توضيحات للجانب اللبناني حول التغريدة التي نشرها مؤخرًا"، مبيناً أن "مضمونها جاء عامًّا وشاملًا ينطبق على جميع الدول من دون استثناء، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأشار أماني إلى أن "هذه الزيارة أتت لتفادي أي التباس أو سوء فهم محتمل بين البلدين بشأن محتوى التغريدة".

 

مصادر مواكبة أشارت لـ «نداء الوطن» إلى أن الاستدعاء هذا هو من الخطوات النادرة التي تتخذها الحكومة اللبنانية تجاه إيران، الأمر الذي يفسر على أنها محاولة لإعادة التوازن في العلاقات الخارجية وتأكيد على استقرار القرار اللبناني».

 

وكتبت" الديار":في فصل جديد من «مهزلة» الدبلوماسية اللبنانية، حضر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة، حيث ابلغه الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها إتفاقية فيينا.

 

وكتب مجد بو مجاهد في" النهار": اتخذ وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي قراراً باستدعاء السفير الإيراني مجتبى أماني على خلفية انتقاده مشروع نزع السلاح، زاعماً أن ما يحصل "مؤامرة"، فإذا بالتدبير اللبناني الرسمي يشكل توجيهاً رصينا متلاقياً مع مبادئ العهد الرئاسي والحكومة اللبنانية في سبيل حصر السلاح. لا أجواء في أروقة الخارجية اللبنانية تشي بأن الاستدعاء سيترك ارتدادات سياسية شديدة في الداخل اللبناني لأن المرحلة الحالية ليست كما سابقاتها. حدّدت وزارة الخارجية موعداً للسفير الأربعاء في 23 نيسان الجاري، لكنه اعتذر لأنه لم يكن يستطيع الحضور، وطلب تحديد موعد آخر. بقي التواصل قائماً إلى أن حضر إلى الخارجية في 24 نيسان، بناء على استدعائه على خلفية مواقفه  العلنية الأخيرة، والتقي الأمين العام السفير هاني الشميطلي الذي أبلغه ضرورة عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية.

 

بحسب معطيات "النهار"، تقرر الاستدعاء بعد مشاورات أجراها رجي مع المرجعيات اللبنانية الرئاسية. ووفق تأكيد أروقة الخارجية اللبنانية أن الأصول الديبلوماسية اتبعت في استدعاء السفير انطلاقاً من أهمية عدم تدخل أي دولة في الشؤون اللبنانية الخاصة، وهكذا طلب وزير الخارجية استدعاءه تنفيذاً للقانون والدستور اللبناني، من دون ترجيح أن يكون للخطوة تأثيرات لاحقة. استنتاجاً، لا توجس رسميا لبنانيا من أن يرتب استدعاء السفير الإيراني تبعات في الداخل، فيما بند نزع سلاح الميليشيات وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية يبقى بمثابة مسألة لبنانية بحتة.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
موعد جديد لاستدعاء السفير الايراني الى "الخارجية"
lebanon 24
25/04/2025 15:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الايراني تبلغ استدعاءه من قبل وزير الخارجية يوسف رجي والعمل جار على تحديد الموعد
lebanon 24
25/04/2025 15:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية سيستدعي السفير الإيراني.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
25/04/2025 15:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة جو عيسى الخوري: يُخطئ السفير الإيراني بحال لم يلبِّ دعوة وزارة الخارجية (LBCI)
lebanon 24
25/04/2025 15:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-04-25
08:03 | 2025-04-25
08:01 | 2025-04-25
07:41 | 2025-04-25
07:38 | 2025-04-25
07:34 | 2025-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24